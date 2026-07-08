https://uz.sputniknews.ru/20260708/k-rabote-proektnyx-ofisov-pri-komitete-po-turizmu-uzbekistana-privlekut-ekspertov-iz-knr-58895763.html

К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут экспертов из КНР

К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут экспертов из КНР

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру республики на качественно новый, современный уровень

2026-07-08T11:15+0500

2026-07-08T11:15+0500

2026-07-08T11:19+0500

туризм

узбекистан

китай

сотрудничество

инвестиции

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут китайских экспертов, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Комитета по туризму Абдулазиз Аккулов и глава Туристической палаты Всекитайской федерации промышленности и торговли Цзи Сяодун обсудили ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру Узбекистана на качественно новый уровень. Отдельное внимание уделили вопросам привлечения инвесторов для строительства современных канатных дорог в горных районах республики, а также развитию сотрудничества со специалистами, обладающими большим опытом реализации подобных проектов.Стороны договорились запустить совместные образовательные и программы повышения квалификации для сотрудников проектных офисов. Они предусматривают обучение современным методам управления проектами, планирование туристической инфраструктуры, привлечение инвестиций и внедрение передового международного опыта.Для справки: при Комитете по туризму Узбекистана действуют два проектных офиса. Проектный офис по развитию туристской инфраструктуры организовали на базе Государственного учреждения "Центр обслуживания туристов". Его задача — координировать работу дирекций (департаментов) всех видов туристских зон и кластеров (как республиканского, так и местного уровня), чтобы разные части инфраструктуры развивались системно, по единым планам.Проектный офис по развитию туристских продуктов создали на базе Государственного учреждения "Офис „Шелковый путь". Он фокусируется на других этапах цепочки: от концепции и мастер-плана до работы с предпринимателями и продвижения туристических локаций.

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туризм, узбекистан, китай, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты