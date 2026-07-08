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К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут экспертов из КНР
К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут экспертов из КНР
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру республики на качественно новый, современный уровень
2026-07-08T11:15+0500
2026-07-08T11:15+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут китайских экспертов, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Комитета по туризму Абдулазиз Аккулов и глава Туристической палаты Всекитайской федерации промышленности и торговли Цзи Сяодун обсудили ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру Узбекистана на качественно новый уровень. Отдельное внимание уделили вопросам привлечения инвесторов для строительства современных канатных дорог в горных районах республики, а также развитию сотрудничества со специалистами, обладающими большим опытом реализации подобных проектов.Стороны договорились запустить совместные образовательные и программы повышения квалификации для сотрудников проектных офисов. Они предусматривают обучение современным методам управления проектами, планирование туристической инфраструктуры, привлечение инвестиций и внедрение передового международного опыта.Для справки: при Комитете по туризму Узбекистана действуют два проектных офиса. Проектный офис по развитию туристской инфраструктуры организовали на базе Государственного учреждения "Центр обслуживания туристов". Его задача — координировать работу дирекций (департаментов) всех видов туристских зон и кластеров (как республиканского, так и местного уровня), чтобы разные части инфраструктуры развивались системно, по единым планам.Проектный офис по развитию туристских продуктов создали на базе Государственного учреждения "Офис „Шелковый путь". Он фокусируется на других этапах цепочки: от концепции и мастер-плана до работы с предпринимателями и продвижения туристических локаций.
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туризм, узбекистан, китай, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты
туризм, узбекистан, китай, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты
К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут экспертов из КНР
11:15 08.07.2026 (обновлено: 11:19 08.07.2026)
Стороны рассмотрели ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру республики на качественно новый, современный уровень.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
К работе Проектных офисов при Комитете по туризму Узбекистана привлекут китайских экспертов, сообщает
пресс-служба ведомства.
Председатель Комитета по туризму Абдулазиз Аккулов и глава Туристической палаты Всекитайской федерации промышленности и торговли Цзи Сяодун обсудили ряд практических инициатив, призванных вывести туристическую инфраструктуру Узбекистана на качественно новый уровень.
Отдельное внимание уделили вопросам привлечения инвесторов для строительства современных канатных дорог в горных районах республики, а также развитию сотрудничества со специалистами, обладающими большим опытом реализации подобных проектов.
“Были обсуждены вопросы широкого привлечения китайских экспертов к деятельности Проектных офисов при Комитете по туризму, разработки мастер-планов, эффективного управления инвестиционными потоками, внедрения цифровых технологий BIM и GIS, применения международных стандартов в сфере туризма, а также сотрудничества в области технической экспертизы”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились запустить совместные образовательные и программы повышения квалификации для сотрудников проектных офисов. Они предусматривают обучение современным методам управления проектами, планирование туристической инфраструктуры, привлечение инвестиций и внедрение передового международного опыта.
Для справки: при Комитете по туризму Узбекистана действуют два проектных офиса. Проектный офис по развитию туристской инфраструктуры организовали на базе Государственного учреждения "Центр обслуживания туристов". Его задача — координировать работу дирекций (департаментов) всех видов туристских зон и кластеров (как республиканского, так и местного уровня), чтобы разные части инфраструктуры развивались системно, по единым планам.
Проектный офис по развитию туристских продуктов создали на базе Государственного учреждения "Офис „Шелковый путь". Он фокусируется на других этапах цепочки: от концепции и мастер-плана до работы с предпринимателями и продвижения туристических локаций.