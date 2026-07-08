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Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Атомный город, новые специальности и стажировки: как Узбекистан готовится к запуску АЭС
Атомный город, новые специальности и стажировки: как Узбекистан готовится к запуску АЭС
Sputnik Узбекистан
Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также... 08.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-08T12:16+0500
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видеомост
строительство аэс в узбекистане
мнение эксперта
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Подготовка кадров, новые образовательные программы и международное сотрудничество стали главными темами видеомоста Москва — Ташкент — Минск "Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры", который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также практический опыт России и Беларуси, который может быть использован при реализации атомных проектов в Узбекистане.Одной из главных новостей стало создание на базе Ташкентского филиала МИФИ регионального центра обучения и повышения квалификации в сфере атомной энергетики.Как сообщила директор Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова, Ташкентский филиал МИФИ продолжает расширять образовательные программы. В этом году открыт набор в магистратуру по ядерной физике, а также появились новые направления — ядерная медицина и IT-технологии.Параллельно начинается формирование кадрового резерва для будущей атомной электростанции в Узбекистане. Уже сегодня совместно с российскими партнерами ведут подготовку специалистов для всех этапов реализации проекта.По словам начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ГП "Дирекция по строительству АЭС" Александры Хидирназаровой, одним из первых практических шагов станет организация стажировок на объектах Росатома. Около 60 специалистов из Узбекистана пройдут стажировку на строящихся атомных объектах в России и за рубежом, где смогут получить практический опыт монтажа оборудования и проведения пусконаладочных работ.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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пресс-центр, видеомост, строительство аэс в узбекистане, мнение эксперта, москва, ташкент, минск, sputnik, узбекистан, видео, эксклюзив, видео
пресс-центр, видеомост, строительство аэс в узбекистане, мнение эксперта, москва, ташкент, минск, sputnik, узбекистан, видео, эксклюзив, видео

Атомный город, новые специальности и стажировки: как Узбекистан готовится к запуску АЭС

12:16 08.07.2026 (обновлено: 12:29 08.07.2026)
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Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также практический опыт РФ и Беларуси, который может быть использован при реализации атомных проектов в РУз.
Подготовка кадров, новые образовательные программы и международное сотрудничество стали главными темами видеомоста Москва — Ташкент — Минск "Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры", который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также практический опыт России и Беларуси, который может быть использован при реализации атомных проектов в Узбекистане.
Одной из главных новостей стало создание на базе Ташкентского филиала МИФИ регионального центра обучения и повышения квалификации в сфере атомной энергетики.
Как сообщила директор Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова, Ташкентский филиал МИФИ продолжает расширять образовательные программы. В этом году открыт набор в магистратуру по ядерной физике, а также появились новые направления — ядерная медицина и IT-технологии.
Параллельно начинается формирование кадрового резерва для будущей атомной электростанции в Узбекистане. Уже сегодня совместно с российскими партнерами ведут подготовку специалистов для всех этапов реализации проекта.
По словам начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ГП "Дирекция по строительству АЭС" Александры Хидирназаровой, одним из первых практических шагов станет организация стажировок на объектах Росатома. Около 60 специалистов из Узбекистана пройдут стажировку на строящихся атомных объектах в России и за рубежом, где смогут получить практический опыт монтажа оборудования и проведения пусконаладочных работ.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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