https://uz.sputniknews.ru/20260708/kak-uzbekistan-gotovitsya-k-zapusku-aes-58897541.html

Атомный город, новые специальности и стажировки: как Узбекистан готовится к запуску АЭС

Атомный город, новые специальности и стажировки: как Узбекистан готовится к запуску АЭС

Sputnik Узбекистан

Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также... 08.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-08T12:16+0500

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2026-07-08T12:29+0500

пресс-центр

пресс-центр

видеомост

строительство аэс в узбекистане

мнение эксперта

москва

ташкент

минск

sputnik

узбекистан

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Подготовка кадров, новые образовательные программы и международное сотрудничество стали главными темами видеомоста Москва — Ташкент — Минск "Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры", который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперты обсудили развитие кадрового потенциала для атомной отрасли, создание современной инфраструктуры атомных городов, международное сотрудничество, а также практический опыт России и Беларуси, который может быть использован при реализации атомных проектов в Узбекистане.Одной из главных новостей стало создание на базе Ташкентского филиала МИФИ регионального центра обучения и повышения квалификации в сфере атомной энергетики.Как сообщила директор Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова, Ташкентский филиал МИФИ продолжает расширять образовательные программы. В этом году открыт набор в магистратуру по ядерной физике, а также появились новые направления — ядерная медицина и IT-технологии.Параллельно начинается формирование кадрового резерва для будущей атомной электростанции в Узбекистане. Уже сегодня совместно с российскими партнерами ведут подготовку специалистов для всех этапов реализации проекта.По словам начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ГП "Дирекция по строительству АЭС" Александры Хидирназаровой, одним из первых практических шагов станет организация стажировок на объектах Росатома. Около 60 специалистов из Узбекистана пройдут стажировку на строящихся атомных объектах в России и за рубежом, где смогут получить практический опыт монтажа оборудования и проведения пусконаладочных работ.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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