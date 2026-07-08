https://uz.sputniknews.ru/20260708/kto-predstavit-uzbekistan-na-etape-kubka-mira-po-xudojestvennoy-gimnastike-58900686.html
Кто представит Узбекистан на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Кто представит Узбекистан на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Sputnik Узбекистан
С 10 по 12 июля в Милане состоится очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. На престижном международном турнире честь республики будут защищать восемь спортсменок
2026-07-08T14:15+0500
2026-07-08T14:15+0500
2026-07-08T15:23+0500
гимнастика
кубок мира
милан
италия
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Федерация гимнастики Узбекистана объявила состав спортсменок, которые представят республику на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает НОК.Престижный международный турнир пройдет с 10 по 12 июля в итальянском Милане. Это решающая точка перед главным стартом сезона — чемпионатом мира 2026 года во Франкфурте.От Узбекистана за медали будут бороться восемь спортсменок.Индивидуальная программа:Групповые упражнения:По прогнозам экспертов, итальянский этап станет самым напряженным и интересным из предыдущих турниров серии: на него заявлена вся элита мировой художественной гимнастики.
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гимнастика, кубок мира, милан, италия, узбекистан, спорт
гимнастика, кубок мира, милан, италия, узбекистан, спорт
Кто представит Узбекистан на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
14:15 08.07.2026 (обновлено: 15:23 08.07.2026)
С 10 по 12 июля в Милане состоится очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. На престижном международном турнире честь республики будут защищать восемь спортсменок.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Федерация гимнастики Узбекистана объявила состав спортсменок, которые представят республику на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает
НОК.
Престижный международный турнир пройдет с 10 по 12 июля в итальянском Милане. Это решающая точка перед главным стартом сезона — чемпионатом мира 2026 года во Франкфурте.
От Узбекистана за медали будут бороться восемь спортсменок.
Индивидуальная программа:
Тахмина Икромова, Лола Джураева.
Милана Сафина, Иродахон Содикова, Мишель Нестерова, Диана Хакимова, София Усова, Фатима Эль Санкари.
По прогнозам экспертов, итальянский этап станет самым напряженным и интересным из предыдущих турниров серии: на него заявлена вся элита мировой художественной гимнастики.