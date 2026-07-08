https://uz.sputniknews.ru/20260708/kto-predstavit-uzbekistan-na-etape-kubka-mira-po-xudojestvennoy-gimnastike-58900686.html

Кто представит Узбекистан на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Кто представит Узбекистан на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Sputnik Узбекистан

С 10 по 12 июля в Милане состоится очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. На престижном международном турнире честь республики будут защищать восемь спортсменок

2026-07-08T14:15+0500

2026-07-08T14:15+0500

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гимнастика

кубок мира

милан

италия

узбекистан

спорт

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Федерация гимнастики Узбекистана объявила состав спортсменок, которые представят республику на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает НОК.Престижный международный турнир пройдет с 10 по 12 июля в итальянском Милане. Это решающая точка перед главным стартом сезона — чемпионатом мира 2026 года во Франкфурте.От Узбекистана за медали будут бороться восемь спортсменок.Индивидуальная программа:Групповые упражнения:По прогнозам экспертов, итальянский этап станет самым напряженным и интересным из предыдущих турниров серии: на него заявлена вся элита мировой художественной гимнастики.

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гимнастика, кубок мира, милан, италия, узбекистан, спорт