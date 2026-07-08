https://uz.sputniknews.ru/20260708/mediki-iz-buxary-stajiruyutsya-v-brestskoy-oblastnoy-klinicheskoy-bolnitse-58895045.html
Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице
Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице
Sputnik Узбекистан
Узбекским специалистам интересен опыт белорусских коллег в области кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии
2026-07-08T10:47+0500
2026-07-08T10:47+0500
2026-07-08T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице, сообщает БелТА.Как отмечается Брестская облбольница и Бухарский многопрофильный областной медицинский центр сотрудничают уже более двух лет. Стороны обмениваются делегациями и делятся наработками.Он добавил, что прошлом году здесь стажировались десять специалистов из Бухары.Узбекским медикам интересен опыт брестских коллег в части методик операций, ведения пациентов кардиохирургического профиля. "Один из основных обсуждаемых вопросов — они хотят, чтобы мы продолжили их обучение по трансплантации органов", — заключил Александр Карпицкий.
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медицина, здравоохранение, узбекистан, бухара, беларусь, брест, больница, стажировка, сотрудничество
медицина, здравоохранение, узбекистан, бухара, беларусь, брест, больница, стажировка, сотрудничество
Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице
10:47 08.07.2026 (обновлено: 11:16 08.07.2026)
Узбекским специалистам интересен опыт белорусских коллег в области кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице, сообщает
БелТА.
Как отмечается Брестская облбольница и Бухарский многопрофильный областной медицинский центр сотрудничают уже более двух лет. Стороны обмениваются делегациями и делятся наработками.
"За этот период наши кардиохирурги, кардиоанестезиологи, трансплантологи, гинекологи побывали в командировках в Бухаре, проводили семинары и мастер-классы по выполнению различных оперативных вмешательств. В целом, по имеющимся у меня данным, было выполнено более 300 операций (и нашими сотрудниками, и совместно) по различным направлениям, в том числе на брюшной полости, грудной клетке, по трансплантации родственных органов", — рассказал главврач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.
Он добавил, что прошлом году здесь стажировались десять специалистов из Бухары.
"Этой весной приехали три человека. Они планируют до сентября у нас находиться. Проходят стажировку на рабочем месте по кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии", — отметил Карпицкий.
Узбекским медикам интересен опыт брестских коллег в части методик операций, ведения пациентов кардиохирургического профиля.
"Один из основных обсуждаемых вопросов — они хотят, чтобы мы продолжили их обучение по трансплантации органов", — заключил Александр Карпицкий.