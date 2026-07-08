https://uz.sputniknews.ru/20260708/mediki-iz-buxary-stajiruyutsya-v-brestskoy-oblastnoy-klinicheskoy-bolnitse-58895045.html

Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице

Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице

Sputnik Узбекистан

Узбекским специалистам интересен опыт белорусских коллег в области кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии

2026-07-08T10:47+0500

2026-07-08T10:47+0500

2026-07-08T11:16+0500

медицина

здравоохранение

узбекистан

бухара

беларусь

брест

больница

стажировка

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Медики из Бухары стажируются в Брестской областной клинической больнице, сообщает БелТА.Как отмечается Брестская облбольница и Бухарский многопрофильный областной медицинский центр сотрудничают уже более двух лет. Стороны обмениваются делегациями и делятся наработками.Он добавил, что прошлом году здесь стажировались десять специалистов из Бухары.Узбекским медикам интересен опыт брестских коллег в части методик операций, ведения пациентов кардиохирургического профиля. "Один из основных обсуждаемых вопросов — они хотят, чтобы мы продолжили их обучение по трансплантации органов", — заключил Александр Карпицкий.

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Sputnik Узбекистан

медицина, здравоохранение, узбекистан, бухара, беларусь, брест, больница, стажировка, сотрудничество