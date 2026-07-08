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Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с коллегой из Гвинеи-Бисау
Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с коллегой из Гвинеи-Бисау
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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между двумя странами, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения
2026-07-08T13:30+0500
2026-07-08T13:30+0500
2026-07-08T13:30+0500
узбекистан
мид узбекистана
бахтиер саидов
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Особое внимание собеседники уделили налаживанию политического диалога, созданию механизма регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и расширению договорно-правовой базы.Министры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения.Бахтиёр Саидов и Фатумата Жау договорились продолжить тесный диалог в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами и расширения взаимовыгодного сотрудничества.
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узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, телефонный разговор, политика
узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, телефонный разговор, политика
Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с коллегой из Гвинеи-Бисау
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между двумя странами, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели теплый и содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау. Обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Гвинеей-Бисау”, — говорится в сообщении.
Особое внимание собеседники уделили налаживанию политического диалога, созданию механизма регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и расширению договорно-правовой базы.
Министры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения.
Бахтиёр Саидов и Фатумата Жау договорились продолжить тесный диалог в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами и расширения взаимовыгодного сотрудничества.