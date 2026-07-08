https://uz.sputniknews.ru/20260708/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-sozvonilsya-s-kollegoy-iz-gvinei-bisau-58900172.html

Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с коллегой из Гвинеи-Бисау

Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с коллегой из Гвинеи-Бисау

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между двумя странами, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения

2026-07-08T13:30+0500

2026-07-08T13:30+0500

2026-07-08T13:30+0500

узбекистан

мид узбекистана

бахтиер саидов

телефонный разговор

политика

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Особое внимание собеседники уделили налаживанию политического диалога, созданию механизма регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и расширению договорно-правовой базы.Министры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения.Бахтиёр Саидов и Фатумата Жау договорились продолжить тесный диалог в целях дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, телефонный разговор, политика