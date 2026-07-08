https://uz.sputniknews.ru/20260708/pakistanskaya-kompaniya-mojet-sozdat-v-nukuse-sovremennoe-tekstilnoe-predpriyatie-58894415.html

Пакистанская компания может создать в Нукусе современное текстильное предприятие

Пакистанская компания может создать в Нукусе современное текстильное предприятие

Sputnik Узбекистан

Пакистанская сторона также заинтересована в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создания центров обработки данных

2026-07-08T10:23+0500

2026-07-08T10:23+0500

2026-07-08T11:14+0500

каракалпакстан

нукус

пакистан

сотрудничество

текстильная фабрика

информационные технологии

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58894247_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_c6f0863bafb7c83918a2dd0488bec04b.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Пакистанская компания рассматривает возможность создания в Нукусе современного текстильного предприятия, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров председателя Совета министров Каракалпакстана Фархода Эрманова и посла Узбекистана Алишера Тухтаева с руководством одной из ведущих текстильных компаний Пакистана "Indus Group". Встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в провинцию Пенджаб.Говорили об инвестиционном потенциале Каракалпакстана, действующих льготах для иностранных инвесторов и возможностях реализации совместных проектов.Пакистанская сторона выразила готовность детально изучить инициативу, а также проявила заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создании центров обработки данных (Data Center).Стороны договорились организовать в этом году бизнес-миссию делегации данной компании в Каракалпакстан для проведения предметных переговоров по перспективным инвестпроектам.

каракалпакстан

нукус

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

каракалпакстан, нукус, пакистан, сотрудничество, текстильная фабрика, информационные технологии, экономика