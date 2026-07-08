https://uz.sputniknews.ru/20260708/pakistanskaya-kompaniya-mojet-sozdat-v-nukuse-sovremennoe-tekstilnoe-predpriyatie-58894415.html
Пакистанская компания может создать в Нукусе современное текстильное предприятие
Пакистанская компания может создать в Нукусе современное текстильное предприятие
Sputnik Узбекистан
Пакистанская сторона также заинтересована в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создания центров обработки данных
2026-07-08T10:23+0500
2026-07-08T10:23+0500
2026-07-08T11:14+0500
каракалпакстан
нукус
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сотрудничество
текстильная фабрика
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Пакистанская компания рассматривает возможность создания в Нукусе современного текстильного предприятия, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров председателя Совета министров Каракалпакстана Фархода Эрманова и посла Узбекистана Алишера Тухтаева с руководством одной из ведущих текстильных компаний Пакистана "Indus Group". Встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в провинцию Пенджаб.Говорили об инвестиционном потенциале Каракалпакстана, действующих льготах для иностранных инвесторов и возможностях реализации совместных проектов.Пакистанская сторона выразила готовность детально изучить инициативу, а также проявила заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создании центров обработки данных (Data Center).Стороны договорились организовать в этом году бизнес-миссию делегации данной компании в Каракалпакстан для проведения предметных переговоров по перспективным инвестпроектам.
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каракалпакстан, нукус, пакистан, сотрудничество, текстильная фабрика, информационные технологии, экономика
каракалпакстан, нукус, пакистан, сотрудничество, текстильная фабрика, информационные технологии, экономика
Пакистанская компания может создать в Нукусе современное текстильное предприятие
10:23 08.07.2026 (обновлено: 11:14 08.07.2026)
Пакистанская сторона также заинтересована в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создании центров обработки данных.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Пакистанская компания рассматривает возможность создания в Нукусе современного текстильного предприятия, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе переговоров председателя Совета министров Каракалпакстана Фархода Эрманова и посла Узбекистана Алишера Тухтаева с руководством одной из ведущих текстильных компаний Пакистана "Indus Group". Встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в провинцию Пенджаб.
Говорили об инвестиционном потенциале Каракалпакстана, действующих льготах для иностранных инвесторов и возможностях реализации совместных проектов.
“Основное внимание стороны уделили перспективам создания современного текстильного предприятия на территории строящегося технопарка в городе Нукусе на основе государственно-частного партнерства. Для реализации проекта может быть выделен необходимый земельный участок”, — говорится в сообщении.
Пакистанская сторона выразила готовность детально изучить инициативу, а также проявила заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере информационных технологий и создании центров обработки данных (Data Center).
Стороны договорились организовать в этом году бизнес-миссию делегации данной компании в Каракалпакстан для проведения предметных переговоров по перспективным инвестпроектам.