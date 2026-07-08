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Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
Парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны, госуправления, строительства, техрегулирования, фармацевтики, соцзащиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства
2026-07-08T13:00+0500
2026-07-08T13:00+0500
2026-07-08T13:00+0500
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
новый закон
законодательство
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве семнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 9 июля 2026 года.Повестка дня включает ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития страны, государственного управления, строительства, технического регулирования, пожарной безопасности, фармацевтики, социальной защиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.В частности, парламентарии планируют рассмотреть:Также сенаторы заслушают Национальный доклад об улучшении позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин относительно качества услуг, оказываемых управляющими сервисными компаниями и товариществами собственников жилья.
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общество, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, новый закон, законодательство
общество, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, новый закон, законодательство
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны, госуправления, строительства, техрегулирования, фармацевтики, соцзащиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление
о созыве семнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 9 июля 2026 года.
Повестка дня включает ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития страны, государственного управления, строительства, технического регулирования, пожарной безопасности, фармацевтики, социальной защиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.
В частности, парламентарии планируют рассмотреть:
Конституционные законы "О Ташкентском международном финансовом центре" и "О Международном центре цифровых технологий";
Закон "О социальной работе";
законы, касающиеся соцзащиты детей, совершенствования системы оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, технического регулирования, государственного контроля в сфере строительства, пожарной безопасности, государственной гражданской службы, фармацевтической сферы и других направлений.
Также сенаторы заслушают Национальный доклад об улучшении позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.
Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин относительно качества услуг, оказываемых управляющими сервисными компаниями и товариществами собственников жилья.