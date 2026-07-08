Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260708/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-58898655.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
Парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны, госуправления, строительства, техрегулирования, фармацевтики, соцзащиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства
2026-07-08T13:00+0500
2026-07-08T13:00+0500
общество
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
новый закон
законодательство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44742667_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d8b873a277e8546c831e73ed66ade90.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве семнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 9 июля 2026 года.Повестка дня включает ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития страны, государственного управления, строительства, технического регулирования, пожарной безопасности, фармацевтики, социальной защиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.В частности, парламентарии планируют рассмотреть:Также сенаторы заслушают Национальный доклад об улучшении позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин относительно качества услуг, оказываемых управляющими сервисными компаниями и товариществами собственников жилья.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44742667_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cfc76f05964eac3c2498828abc8d02f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, новый закон, законодательство
общество, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, новый закон, законодательство

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

13:00 08.07.2026
© Сенат Олий Мажлиса Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
Закон Об электроэнергетике одобрен в новой редакции - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны, госуправления, строительства, техрегулирования, фармацевтики, соцзащиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве семнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 9 июля 2026 года.
Повестка дня включает ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития страны, государственного управления, строительства, технического регулирования, пожарной безопасности, фармацевтики, социальной защиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.
В частности, парламентарии планируют рассмотреть:
Конституционные законы "О Ташкентском международном финансовом центре" и "О Международном центре цифровых технологий";
Закон "О социальной работе";
законы, касающиеся соцзащиты детей, совершенствования системы оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, технического регулирования, государственного контроля в сфере строительства, пожарной безопасности, государственной гражданской службы, фармацевтической сферы и других направлений.
Также сенаторы заслушают Национальный доклад об улучшении позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.
Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин относительно качества услуг, оказываемых управляющими сервисными компаниями и товариществами собственников жилья.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0