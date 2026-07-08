https://uz.sputniknews.ru/20260708/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-58898655.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны, госуправления, строительства, техрегулирования, фармацевтики, соцзащиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства

2026-07-08T13:00+0500

2026-07-08T13:00+0500

2026-07-08T13:00+0500

общество

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

новый закон

законодательство

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве семнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 9 июля 2026 года.Повестка дня включает ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития страны, государственного управления, строительства, технического регулирования, пожарной безопасности, фармацевтики, социальной защиты, цифровых технологий, международного сотрудничества и совершенствования законодательства.В частности, парламентарии планируют рассмотреть:Также сенаторы заслушают Национальный доклад об улучшении позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин относительно качества услуг, оказываемых управляющими сервисными компаниями и товариществами собственников жилья.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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общество, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, новый закон, законодательство