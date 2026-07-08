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В ЕЭК назвали одно из ключевых условий расширения промкооперации в рамках ЕАЭС
В ЕЭК назвали одно из ключевых условий расширения промкооперации в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств Союза, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей
2026-07-08T09:50+0500
2026-07-08T09:50+0500
2026-07-08T09:50+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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промышленность
кооперация
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Развитие межрегионального сотрудничества – одно из ключевых условий расширения промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, заявила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Барсегян приняла участие в заседании круглого стола "Промышленная кооперация в ЕАЭС и технологическое сотрудничество: механизмы поддержки и новые возможности" в рамках Иннопрома в Екатеринбурге.Речь шла о развитии межрегиональной промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза и возможностях вовлечения в нее предприятий регионов.К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств ЕАЭС, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, еаэс, промышленность, кооперация
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, еаэс, промышленность, кооперация
В ЕЭК назвали одно из ключевых условий расширения промкооперации в рамках ЕАЭС
К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств Союза, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Развитие межрегионального сотрудничества – одно из ключевых условий расширения промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, заявила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Барсегян приняла участие в заседании круглого стола "Промышленная кооперация в ЕАЭС и технологическое сотрудничество: механизмы поддержки и новые возможности" в рамках Иннопрома в Екатеринбурге.
Речь шла о развитии межрегиональной промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза и возможностях вовлечения в нее предприятий регионов.
"На региональном уровне сосредоточены основные производственные компетенции, научно-технологический потенциал и предприятия – инициаторы кооперационных проектов. В этой связи дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества рассматривается как одно из ключевых условий расширения промышленной кооперации в рамках Союза", – отметила министр.
К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств ЕАЭС, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.