https://uz.sputniknews.ru/20260708/v-eek-nazvali-odno-iz-klyuchevyx-usloviy-rasshireniya-promkooperatsii-v-ramkax-eaes-58893585.html

В ЕЭК назвали одно из ключевых условий расширения промкооперации в рамках ЕАЭС

В ЕЭК назвали одно из ключевых условий расширения промкооперации в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств Союза, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей

2026-07-08T09:50+0500

2026-07-08T09:50+0500

2026-07-08T09:50+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

еаэс

промышленность

кооперация

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Развитие межрегионального сотрудничества – одно из ключевых условий расширения промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, заявила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Барсегян приняла участие в заседании круглого стола "Промышленная кооперация в ЕАЭС и технологическое сотрудничество: механизмы поддержки и новые возможности" в рамках Иннопрома в Екатеринбурге.Речь шла о развитии межрегиональной промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза и возможностях вовлечения в нее предприятий регионов.К диалогу пригласили представителей промышленных предприятий государств ЕАЭС, финансовых институтов, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, еаэс, промышленность, кооперация