В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
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Торжественное открытие приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь. В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Беларуси Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает БелТА.
Торжественное открытие, организованное торгово-промышленными палатами двух стран, приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
"Товарооборот Узбекистана с Беларусью поднимается до $1 млрд, и президенты обеих стран поставили задачу поднять его до $2 млрд, чему будет способствовать деятельность торгового дома", — сказал председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов.
© информационное агентство "Белта"В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© информационное агентство "Белта"
Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.
Также в Минске торжественно открыли ресторан узбекской кухни "Ташкент".