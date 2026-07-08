https://uz.sputniknews.ru/20260708/v-minske-otkryli-torgovyy-dom-uzbekistana-58910836.html

В Минске открыли Торговый дом Узбекистана

В Минске открыли Торговый дом Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Торжественное открытие приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь. В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль

2026-07-08T18:13+0500

2026-07-08T18:13+0500

2026-07-08T18:13+0500

узбекистан

беларусь

торговля

торговый дом

минск

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Беларуси Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает БелТА.Торжественное открытие, организованное торгово-промышленными палатами двух стран, приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь.В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции.Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.Также в Минске торжественно открыли ресторан узбекской кухни "Ташкент".

узбекистан

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узбекистан, беларусь, торговля, торговый дом, минск, сотрудничество