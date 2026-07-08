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https://uz.sputniknews.ru/20260708/v-minske-otkryli-torgovyy-dom-uzbekistana-58910836.html
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Торжественное открытие приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь. В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль
2026-07-08T18:13+0500
2026-07-08T18:13+0500
узбекистан
беларусь
торговля
торговый дом
минск
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Беларуси Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает БелТА.Торжественное открытие, организованное торгово-промышленными палатами двух стран, приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь.В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции.Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.Также в Минске торжественно открыли ресторан узбекской кухни "Ташкент".
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узбекистан, беларусь, торговля, торговый дом, минск, сотрудничество
узбекистан, беларусь, торговля, торговый дом, минск, сотрудничество

В Минске открыли Торговый дом Узбекистана

18:13 08.07.2026
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
© Andrei Siniauski
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Торжественное открытие приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь. В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Беларуси Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает БелТА.
Торжественное открытие, организованное торгово-промышленными палатами двух стран, приурочили к официальному визиту Шавката Мирзиёева в Беларусь.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
В торговом доме представлены электротехника и домашний текстиль.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
"Товарооборот Узбекистана с Беларусью поднимается до $1 млрд, и президенты обеих стран поставили задачу поднять его до $2 млрд, чему будет способствовать деятельность торгового дома", — сказал председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов.
© информационное агентство "Белта"В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© информационное агентство "Белта"
Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции.
© Andrei SiniauskiВ Минске открыли Торговый дом Узбекистана
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
В Минске открыли Торговый дом Узбекистана
© Andrei Siniauski
Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.
Также в Минске торжественно открыли ресторан узбекской кухни "Ташкент".
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