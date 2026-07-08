https://uz.sputniknews.ru/20260708/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-za-2026-god--infografika-58902677.html

Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика

Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика

Sputnik Узбекистан

Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков

2026-07-08T15:00+0500

2026-07-08T15:00+0500

2026-07-08T15:21+0500

инфографика

золото

золотовалютный резерв

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

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По информации Центрального банка, международные резервы Узбекистана по состоянию на начало июля 2026 года сократились до $63,7 млрд, потеряв за месяц свыше $6,8 млрд.Основную часть резервов составляет золото — 87,5%. В июне его стоимость снизилась на $5,68 млрд — до $55,75 млрд. Специалисты объясняют это удешевлением драгметалла на мировом рынке.При этом физический объем золотого запаса увеличился на 0,3 млн тройских унций, достигнув рекордного уровня — 13,9 млн тройских унций.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, золото, золотовалютный резерв, узбекистан, центральный банк республики узбекистан, инфографика