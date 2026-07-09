Экономика, туризм, образование: Ташкент и Минск определили ключевые сферы сотрудничества
18:01 09.07.2026 (обновлено: 18:18 09.07.2026)
© БелтаРегионы Узбекистана и Беларуси расширяют сотрудничество в агропромышленном комплексе и медицине
© Белта
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Достигнутые договоренности открывают новые возможности для укрепления партнерства между Узбекистаном и Беларусью и реализации совместных проектов в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. По итогам прошедших переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе:
План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы;
Программа консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2026-2027 годы;
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года;
Соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
Соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства;
Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026–2028 годы;
План мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 2027-2028 годы;
План совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026–2027 годы;
Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;
Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Белорусским государственным концерном "БЕЛЛЕГПРОМ" о сотрудничестве в сфере легкой промышленности;
Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере социальной защиты населения;
Меморандум о взаимопонимании по финансовым вопросам между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Беларусь;
Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета;
Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере;
Меморандум о взаимопонимании в сфере научно-технического сотрудничества между Академией наук Республики Узбекистан и Национальной академией наук Беларуси.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита также был подписан Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.