Экономика, туризм, образование: Ташкент и Минск определили ключевые сферы сотрудничества

План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы; План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы;

Программа консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2026-2027 годы; Программа консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2026-2027 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года;

Соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь; Соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

Соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства; Соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства;

Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026–2028 годы; Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026–2028 годы;

План мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 2027-2028 годы; План мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 2027-2028 годы;

План совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026–2027 годы; План совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026–2027 годы;

Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы; Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;

Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Белорусским государственным концерном "БЕЛЛЕГПРОМ" о сотрудничестве в сфере легкой промышленности; Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Белорусским государственным концерном "БЕЛЛЕГПРОМ" о сотрудничестве в сфере легкой промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере социальной защиты населения; Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере социальной защиты населения;

Меморандум о взаимопонимании по финансовым вопросам между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Беларусь; Меморандум о взаимопонимании по финансовым вопросам между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Беларусь;

Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета; Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета;

Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере; Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере;