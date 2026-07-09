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Из Ташкента через Грозный открылись авиарейсы в Медину

Из Ташкента через Грозный открылись авиарейсы в Медину

Sputnik Узбекистан

Рейсы будут осуществляться раз в неделю — по четвергам, а в дальнейшем планируется увеличить частоту выполнения полетов.

2026-07-09T17:06+0500

2026-07-09T17:06+0500

2026-07-09T17:06+0500

грозный

ташкент

медина

гражданская авиация

новый рейс

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Международном аэропорту Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова открылись новые рейсы по направлению Грозный – Ташкент. Выполнение полетов начала новая авиакомпания из Узбекистана — FlyOne Asia, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Как отмечается, первый рейс по маршруту Ташкент – Грозный – Медина – Грозный – Ташкент прошел с полной загрузкой. Полеты выполняются на воздушных судах Airbus A320. На первом этапе рейсы будут осуществляться по четвергам, а в дальнейшем планируется увеличение частоты выполнения полетов.FlyOne Asia стала уже третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы между Грозным и Ташкентом. Запуск нового перевозчика подтверждает востребованность направления и рост пассажиропотока между Чеченской Республикой и Узбекистаном.Аэропорт продолжает расширять географию полетов, предоставляя пассажирам новые возможности для удобных и безопасных путешествий, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.На сегодняшний день полеты по направлению Ташкент – Грозный уже осуществляют узбекистанские авиакомпании Uzbekistan Airways и Centrum Air.

грозный

ташкент

медина

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грозный, ташкент, медина, гражданская авиация, новый рейс