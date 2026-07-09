https://uz.sputniknews.ru/20260709/novye-garantii-zaschity-dlya-postradavshix-ot-nasiliya-jenschin-rasshiryat-sotsialnuyu-podderjku-58928759.html

Новые гарантии защиты: для пострадавших от насилия женщин расширят социальную поддержку

Новые гарантии защиты: для пострадавших от насилия женщин расширят социальную поддержку

Sputnik Узбекистан

Новые меры поддержки предусматривают бесплатную юридическую помощь, упрощение получения ряда документов и увеличение срока пребывания в специальных центрах.

2026-07-09T14:30+0500

2026-07-09T14:30+0500

2026-07-09T14:30+0500

женщины

дети

права женщин

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане пострадавшие от насилия женщины смогут получать бесплатную юридическую помощь и находиться в специальных центрах до шести месяцев. Сенат Узбекистана одобрил закон, направленный на дальнейшее совершенствование системы социальной защиты женщин, пострадавших от притеснения и насилия, а также их несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба верхней палаты.Сенаторы одобрили Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия".Документ расширяет полномочия Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан в сфере защиты женщин и детей, подвергшихся насилию и притеснению.Одним из ключевых нововведений станет создание системы бесплатной юридической помощи за счет государства для пострадавших женщин и их детей. Кроме того, для них вводятся дополнительные льготы — в том числе освобождение от уплаты государственной пошлины при восстановлении утраченного биометрического паспорта, а также при получении повторных свидетельств о браке или рождении.Также закон увеличивает срок пребывания пострадавших в специальных центрах — до шести месяцев вместо действующих ранее 30 дней.По мнению сенаторов, принятые меры позволят усилить адресную социальную поддержку, повысить эффективность оказания помощи и усовершенствовать систему защиты прав женщин и детей.

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женщины, дети, права женщин, сенат олий мажлиса узбекистана