https://uz.sputniknews.ru/20260709/samarkandskaya-oblast-lider-chislennost-naseleniya-uzbekistan-58936435.html

Самаркандская область лидирует по численности населения в Узбекистане — инфографика

Самаркандская область лидирует по численности населения в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли Ферганская и Ташкентская области.

2026-07-09T18:20+0500

2026-07-09T18:20+0500

2026-07-09T18:20+0500

инфографика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58934626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fba96883d799d6eeedf88696ad00ee64.png

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Опубликованы новые данные, определяющие самый населенный регион Узбекистана. Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, первое место по числу жителей заняла Самаркандская область.На сегодняшний день в Самаркандской области проживает 4 404 575 человек. В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли: Наименьшая численность населения зафиксирована в Сырдарьинской области, где количество жителей не достигло миллиона и составило 954 361 человек. В столице страны, городе Ташкенте, официально зарегистрировано 3 224 838 жителей, что ставит его на шестую строчку общереспубликанского списка.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, инфографика