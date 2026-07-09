https://uz.sputniknews.ru/20260709/samarkandskaya-oblast-lider-chislennost-naseleniya-uzbekistan-58936435.html
Самаркандская область лидирует по численности населения в Узбекистане — инфографика
Самаркандская область лидирует по численности населения в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли Ферганская и Ташкентская области.
2026-07-09T18:20+0500
2026-07-09T18:20+0500
2026-07-09T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Опубликованы новые данные, определяющие самый населенный регион Узбекистана. Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, первое место по числу жителей заняла Самаркандская область.На сегодняшний день в Самаркандской области проживает 4 404 575 человек. В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли: Наименьшая численность населения зафиксирована в Сырдарьинской области, где количество жителей не достигло миллиона и составило 954 361 человек. В столице страны, городе Ташкенте, официально зарегистрировано 3 224 838 жителей, что ставит его на шестую строчку общереспубликанского списка.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, инфографика
Самаркандская область лидирует по численности населения в Узбекистане — инфографика
В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли Ферганская и Ташкентская области.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Опубликованы новые данные, определяющие самый населенный регион Узбекистана. Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, первое место по числу жителей заняла Самаркандская область.
На сегодняшний день в Самаркандской области проживает 4 404 575 человек.
В тройку лидеров по демографическим показателям также вошли:
Ферганская область — 4 238 911 человек (второе место);
Ташкентская область — 3 763 093 человека (третье место).
Наименьшая численность населения зафиксирована в Сырдарьинской области, где количество жителей не достигло миллиона и составило 954 361 человек.
В столице страны, городе Ташкенте, официально зарегистрировано 3 224 838 жителей, что ставит его на шестую строчку общереспубликанского списка.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
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