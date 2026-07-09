https://uz.sputniknews.ru/20260709/tashkent-itogi-pervogo-gosvizita-prezidenta-uzbekistana-v-gruziyu-58926175.html

В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео

В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео

Sputnik Узбекистан

В формате видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва эксперты рассматривают перспективы развития узбекско-грузинского сотрудничества и расширения взаимодействия в различных сферах.

2026-07-09T13:05+0500

2026-07-09T13:05+0500

2026-07-09T14:04+0500

пресс-центр

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грузия

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итоги

шавкат мирзиёев

ташкент

москва

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.Участники в Ташкенте:в Тбилиси:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.Эксперты подвели итоги госвизита, обсудили достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.Отдельное внимание спикеры уделили новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.

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прямая трансляция, грузия, узбекистан, видео, sputnik, итоги, шавкат мирзиёев, ташкент, москва, тбилиси, видео