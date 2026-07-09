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Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео
В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео
Sputnik Узбекистан
В формате видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва эксперты рассматривают перспективы развития узбекско-грузинского сотрудничества и расширения взаимодействия в различных сферах.
2026-07-09T13:05+0500
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прямая трансляция
грузия
узбекистан
видео
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итоги
шавкат мирзиёев
ташкент
москва
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.Участники в Ташкенте:в Тбилиси:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.Эксперты подвели итоги госвизита, обсудили достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.Отдельное внимание спикеры уделили новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.
грузия
узбекистан
ташкент
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прямая трансляция, грузия, узбекистан, видео, sputnik, итоги, шавкат мирзиёев, ташкент, москва, тбилиси, видео
прямая трансляция, грузия, узбекистан, видео, sputnik, итоги, шавкат мирзиёев, ташкент, москва, тбилиси, видео

В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео

13:05 09.07.2026 (обновлено: 14:04 09.07.2026)
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В формате видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва эксперты рассмотрели перспективы развития узбекско-грузинского сотрудничества и расширения взаимодействия в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.
Участники в Ташкенте:
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров;
в Тбилиси:
политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе;
в Москве:
преподаватель Экономического факультета РУДН, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Фархад Ибрагимов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.
Эксперты подвели итоги госвизита, обсудили достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.
Отдельное внимание спикеры уделили новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.
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