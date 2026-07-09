https://uz.sputniknews.ru/20260709/tashkent-itogi-pervogo-gosvizita-prezidenta-uzbekistana-v-gruziyu-58926175.html
В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео
В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео
Sputnik Узбекистан
В формате видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва эксперты рассматривают перспективы развития узбекско-грузинского сотрудничества и расширения взаимодействия в различных сферах.
2026-07-09T13:05+0500
2026-07-09T13:05+0500
2026-07-09T14:04+0500
пресс-центр
прямая трансляция
грузия
узбекистан
видео
sputnik
итоги
шавкат мирзиёев
ташкент
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58927021_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_23db85fe5cefef52bf86532253a32d64.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.Участники в Ташкенте:в Тбилиси:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.Эксперты подвели итоги госвизита, обсудили достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.Отдельное внимание спикеры уделили новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.
грузия
узбекистан
ташкент
москва
тбилиси
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58927021_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_277c66280be066a76877bb1689de672d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
прямая трансляция, грузия, узбекистан, видео, sputnik, итоги, шавкат мирзиёев, ташкент, москва, тбилиси, видео
прямая трансляция, грузия, узбекистан, видео, sputnik, итоги, шавкат мирзиёев, ташкент, москва, тбилиси, видео
В Ташкенте обсудили итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию — видео
13:05 09.07.2026 (обновлено: 14:04 09.07.2026)
Эксклюзив
В формате видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва эксперты рассмотрели перспективы развития узбекско-грузинского сотрудничества и расширения взаимодействия в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
проходит видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров;
политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе;
преподаватель Экономического факультета РУДН, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Фархад Ибрагимов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.
Эксперты подвели итоги госвизита, обсудили достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.
Отдельное внимание спикеры уделили новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.