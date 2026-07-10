https://uz.sputniknews.ru/20260710/fsb-sorvala-krupnomasshtabnyy-terakt-podryv-voennogo-aerodroma-rostov-tsentralnyy-58951243.html

ФСБ сорвала крупномасштабный теракт — подрыв военного аэродрома "Ростов-Центральный"

ФСБ сорвала крупномасштабный теракт — подрыв военного аэродрома "Ростов-Центральный"

Sputnik Узбекистан

Украинские спецслужбы планировали подорвать военный аэродром "Ростов-Центральный".

2026-07-10T12:00+0500

2026-07-10T12:00+0500

2026-07-10T12:00+0500

фсб россии

теракт

ростов

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России сорвала крупномасштабный террористический акт в Ростовской области. По информации службы, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный диверсионно-террористический акт (ДТА) - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов. Каждый БПЛА был оснащен килограммом взрывчатки.Отмечается, что теракт удалось предотвратить благодаря обращению предполагаемого исполнителя в ФСБ.Гражданин РФ, которого Киев хотел использовать для атаки на военный аэродром "Ростов-Центральный", добровольно проинформировал об этом ФСБ, в результате теракт был сорван, сообщила российская спецслужба.Затем от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки, отмечает российская спецслужба.В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки. ФСБ России напомнила, что, согласно УК РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта и если в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии с УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца, подчеркнули в ФСБ.

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фсб россии, теракт, ростов