https://uz.sputniknews.ru/20260710/inostrannie-kinostudii-kompensatsiya-rasxodov-semki-filmov-58948521.html

Иностранным киностудиям компенсируют часть расходов на съемки фильмов в Узбекистане

Иностранным киностудиям компенсируют часть расходов на съемки фильмов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма — от 10% до 25%.

2026-07-10T11:15+0500

2026-07-10T11:15+0500

2026-07-10T11:44+0500

киноиндустрия

узбекистан

компенсация

расходы

кино

съемка

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане иностранные кинокомпании смогут получать денежные компенсации, связанные со съемками фильмов на территории страны. Соответствующий порядок утвержден новым постановлением Кабинета Министров, сообщает Минюст республики.Согласно утвержденному положению, в Узбекистане вводится механизм возврата части затрат ("rebate") для зарубежных кинокомпаний, которые создают свои фильмы на территории республики.Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма:Для участия в программе "rebate" иностранная кинокомпания должна подать электронную заявку через специальную платформу.После завершения съемочных работ на территории Узбекистана заявитель обязан в течение 60 дней загрузить на платформу документы, подтверждающие фактически понесенные расходы.Специальная комиссия в течение 15 рабочих дней рассмотрит представленные материалы и подготовит заключение о соответствии расходов требованиям программы.В случае положительного решения комиссии компенсация части расходов будет перечислена на счет иностранной кинокомпании в течение 5 рабочих дней.

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киноиндустрия, узбекистан, компенсация, расходы, кино, съемка