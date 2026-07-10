https://uz.sputniknews.ru/20260710/inostrannie-kinostudii-kompensatsiya-rasxodov-semki-filmov-58948521.html
Иностранным киностудиям компенсируют часть расходов на съемки фильмов в Узбекистане
Иностранным киностудиям компенсируют часть расходов на съемки фильмов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма — от 10% до 25%.
2026-07-10T11:15+0500
2026-07-10T11:15+0500
2026-07-10T11:44+0500
киноиндустрия
узбекистан
компенсация
расходы
кино
съемка
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане иностранные кинокомпании смогут получать денежные компенсации, связанные со съемками фильмов на территории страны. Соответствующий порядок утвержден новым постановлением Кабинета Министров, сообщает Минюст республики.Согласно утвержденному положению, в Узбекистане вводится механизм возврата части затрат ("rebate") для зарубежных кинокомпаний, которые создают свои фильмы на территории республики.Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма:Для участия в программе "rebate" иностранная кинокомпания должна подать электронную заявку через специальную платформу.После завершения съемочных работ на территории Узбекистана заявитель обязан в течение 60 дней загрузить на платформу документы, подтверждающие фактически понесенные расходы.Специальная комиссия в течение 15 рабочих дней рассмотрит представленные материалы и подготовит заключение о соответствии расходов требованиям программы.В случае положительного решения комиссии компенсация части расходов будет перечислена на счет иностранной кинокомпании в течение 5 рабочих дней.
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киноиндустрия, узбекистан, компенсация, расходы, кино, съемка
киноиндустрия, узбекистан, компенсация, расходы, кино, съемка
Иностранным киностудиям компенсируют часть расходов на съемки фильмов в Узбекистане
11:15 10.07.2026 (обновлено: 11:44 10.07.2026)
Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма, — от 10% до 25%.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
В Узбекистане иностранные кинокомпании смогут получать денежные компенсации, связанные со съемками фильмов на территории страны. Соответствующий порядок утвержден новым постановлением Кабинета Министров, сообщает
Минюст республики.
Согласно утвержденному положению, в Узбекистане вводится механизм возврата части затрат ("rebate") для зарубежных кинокомпаний, которые создают свои фильмы на территории республики.
Размер компенсации будет зависеть от объема расходов, понесенных при производстве фильма:
при расходах до 3 млрд сумов — возвращается 10%;
от 3 млрд до 5 млрд сумов — 15%;
от 5 млрд до 10 млрд сумов — 20%;
свыше 10 млрд сумов — 25%, но не более 4 млрд сумов на один фильм.
Для участия в программе "rebate" иностранная кинокомпания должна подать электронную заявку через специальную платформу.
После завершения съемочных работ на территории Узбекистана заявитель обязан в течение 60 дней загрузить на платформу документы, подтверждающие фактически понесенные расходы.
Специальная комиссия в течение 15 рабочих дней рассмотрит представленные материалы и подготовит заключение о соответствии расходов требованиям программы.
В случае положительного решения комиссии компенсация части расходов будет перечислена на счет иностранной кинокомпании в течение 5 рабочих дней.