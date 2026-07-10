https://uz.sputniknews.ru/20260710/leto-u-gorodskogo-fontana--foto-58760976.html

Лето у городского фонтана — фото

Лето у городского фонтана — фото

Sputnik Узбекистан

В жаркие летние дни городские фонтаны становятся одним из самых притягательных мест для горожан. Здесь дети играют в воде, взрослые спасаются от зноя в тени деревьев, а городская жизнь приобретает особое летнее настроение.

2026-07-10T19:15+0500

2026-07-10T19:15+0500

2026-07-10T19:15+0500

лето

жара

фонтаны

ташкент

фото

фотолента

дети

вода

солнце

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58759498_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_cf0fe34d08ff9fe31aa98d8a1b8b659c.jpg

Лето в городе особенно хорошо чувствуется у фонтанов. В жаркий день сюда приходят семьи с детьми, прохожие, молодежь и те, кто просто хочет на несколько минут укрыться от палящего солнца.На снимках — обычный летний день у большого городского фонтана. Дети с надувными кругами играют в воде, подростки катаются на самокатах, родители наблюдают за малышами, а прохожие идут вдоль прохладных струй, прикрываясь от солнца зонтами.Фонтан в такие дни становится не только украшением города, но и живым общественным пространством. Здесь встречаются отдых, движение, детский смех и ритм большого города. Вода, зелень и тень деревьев создают ощущение свежести даже в самый жаркий час. Эти кадры передают простую, но очень узнаваемую атмосферу городского лета — когда несколько метров прохладной воды превращаются в маленький островок радости, отдыха и спасения от жары.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лето, жара, фонтаны, ташкент, фото, фотолента, дети, вода, солнце, фото