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https://uz.sputniknews.ru/20260710/leto-u-gorodskogo-fontana--foto-58760976.html
Лето у городского фонтана — фото
Лето у городского фонтана — фото
Sputnik Узбекистан
В жаркие летние дни городские фонтаны становятся одним из самых притягательных мест для горожан. Здесь дети играют в воде, взрослые спасаются от зноя в тени деревьев, а городская жизнь приобретает особое летнее настроение.
2026-07-10T19:15+0500
2026-07-10T19:15+0500
лето
жара
фонтаны
ташкент
фото
фотолента
дети
вода
солнце
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Лето в городе особенно хорошо чувствуется у фонтанов. В жаркий день сюда приходят семьи с детьми, прохожие, молодежь и те, кто просто хочет на несколько минут укрыться от палящего солнца.На снимках — обычный летний день у большого городского фонтана. Дети с надувными кругами играют в воде, подростки катаются на самокатах, родители наблюдают за малышами, а прохожие идут вдоль прохладных струй, прикрываясь от солнца зонтами.Фонтан в такие дни становится не только украшением города, но и живым общественным пространством. Здесь встречаются отдых, движение, детский смех и ритм большого города. Вода, зелень и тень деревьев создают ощущение свежести даже в самый жаркий час. Эти кадры передают простую, но очень узнаваемую атмосферу городского лета — когда несколько метров прохладной воды превращаются в маленький островок радости, отдыха и спасения от жары.
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лето, жара, фонтаны, ташкент, фото, фотолента, дети, вода, солнце, фото
лето, жара, фонтаны, ташкент, фото, фотолента, дети, вода, солнце, фото

Лето у городского фонтана — фото

19:15 10.07.2026
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В жаркие летние дни городские фонтаны становятся одним из самых притягательных мест для горожан. Здесь дети играют в воде, взрослые спасаются от зноя в тени деревьев, а городская жизнь приобретает особое летнее настроение.
Лето в городе особенно хорошо чувствуется у фонтанов. В жаркий день сюда приходят семьи с детьми, прохожие, молодежь и те, кто просто хочет на несколько минут укрыться от палящего солнца.
На снимках — обычный летний день у большого городского фонтана. Дети с надувными кругами играют в воде, подростки катаются на самокатах, родители наблюдают за малышами, а прохожие идут вдоль прохладных струй, прикрываясь от солнца зонтами.
Фонтан в такие дни становится не только украшением города, но и живым общественным пространством. Здесь встречаются отдых, движение, детский смех и ритм большого города. Вода, зелень и тень деревьев создают ощущение свежести даже в самый жаркий час.
Эти кадры передают простую, но очень узнаваемую атмосферу городского лета — когда несколько метров прохладной воды превращаются в маленький островок радости, отдыха и спасения от жары.
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Лето у городского фонтана

© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
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