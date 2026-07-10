Лето у городского фонтана — фото
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В жаркие летние дни городские фонтаны становятся одним из самых притягательных мест для горожан. Здесь дети играют в воде, взрослые спасаются от зноя в тени деревьев, а городская жизнь приобретает особое летнее настроение.
Лето в городе особенно хорошо чувствуется у фонтанов. В жаркий день сюда приходят семьи с детьми, прохожие, молодежь и те, кто просто хочет на несколько минут укрыться от палящего солнца.
На снимках — обычный летний день у большого городского фонтана. Дети с надувными кругами играют в воде, подростки катаются на самокатах, родители наблюдают за малышами, а прохожие идут вдоль прохладных струй, прикрываясь от солнца зонтами.
Фонтан в такие дни становится не только украшением города, но и живым общественным пространством. Здесь встречаются отдых, движение, детский смех и ритм большого города. Вода, зелень и тень деревьев создают ощущение свежести даже в самый жаркий час.
Эти кадры передают простую, но очень узнаваемую атмосферу городского лета — когда несколько метров прохладной воды превращаются в маленький островок радости, отдыха и спасения от жары.
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Лето у городского фонтана