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В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан

В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан

Sputnik Узбекистан

На церемонии открытия Аллеи дружбы Беларусь–Узбекистан министры иностранных дел двух стран совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие крепкую дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между государствами.

2026-07-10T09:55+0500

2026-07-10T09:55+0500

2026-07-10T10:07+0500

мид узбекистана

беларусь

бахтиёр саидов

узбекистан

аллея

минск

дружба

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь состоялась торжественная церемония открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан, расположенной на улице Ташкентской в городе Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Узбекистан и министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков. Главы внешнеполитических ведомств совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие вечную дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между двумя странами.Он выразил уверенность в том, что открытие Аллеи дружбы стало еще одним подтверждением укрепления узбекско-белорусских отношений. Ожидается, что она станет символом прочных связей, искреннего взаимопонимания и многопланового сотрудничества, объединяющего народы Узбекистана и Беларуси.

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