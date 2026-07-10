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https://uz.sputniknews.ru/20260710/minsk-alleya-drujby-belarus-uzbekistan-58947502.html
В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан
В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан
Sputnik Узбекистан
На церемонии открытия Аллеи дружбы Беларусь–Узбекистан министры иностранных дел двух стран совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие крепкую дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между государствами.
2026-07-10T09:55+0500
2026-07-10T10:07+0500
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бахтиёр саидов
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минск
дружба
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь состоялась торжественная церемония открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан, расположенной на улице Ташкентской в городе Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Узбекистан и министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков. Главы внешнеполитических ведомств совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие вечную дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между двумя странами.Он выразил уверенность в том, что открытие Аллеи дружбы стало еще одним подтверждением укрепления узбекско-белорусских отношений. Ожидается, что она станет символом прочных связей, искреннего взаимопонимания и многопланового сотрудничества, объединяющего народы Узбекистана и Беларуси.
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мид узбекистана, беларусь, бахтиёр саидов, узбекистан, аллея, минск, дружба
мид узбекистана, беларусь, бахтиёр саидов, узбекистан, аллея, минск, дружба

В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан

09:55 10.07.2026 (обновлено: 10:07 10.07.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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На церемонии открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан министры иностранных дел двух стран совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие крепкую дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между государствами.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь состоялась торжественная церемония открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан, расположенной на улице Ташкентской в городе Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Узбекистан и министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков.
Главы внешнеполитических ведомств совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие вечную дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между двумя странами.

"Совместно с моим коллегой, министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым, высадили саженцы деревьев как символ вечной дружбы, взаимного уважения, доверия и отношений стратегического партнерства между нашими странами", — написал Саидов.

© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Он выразил уверенность в том, что открытие Аллеи дружбы стало еще одним подтверждением укрепления узбекско-белорусских отношений. Ожидается, что она станет символом прочных связей, искреннего взаимопонимания и многопланового сотрудничества, объединяющего народы Узбекистана и Беларуси.
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