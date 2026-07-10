В Минске открыли Аллею дружбы Беларусь – Узбекистан
09:55 10.07.2026 (обновлено: 10:07 10.07.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подписаться
На церемонии открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан министры иностранных дел двух стран совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие крепкую дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между государствами.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь состоялась торжественная церемония открытия Аллеи дружбы Беларусь – Узбекистан, расположенной на улице Ташкентской в городе Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Узбекистан и министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков.
Главы внешнеполитических ведомств совместно высадили саженцы деревьев, символизирующие вечную дружбу, взаимное уважение и стратегическое партнерство между двумя странами.
"Совместно с моим коллегой, министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым, высадили саженцы деревьев как символ вечной дружбы, взаимного уважения, доверия и отношений стратегического партнерства между нашими странами", — написал Саидов.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Он выразил уверенность в том, что открытие Аллеи дружбы стало еще одним подтверждением укрепления узбекско-белорусских отношений. Ожидается, что она станет символом прочных связей, искреннего взаимопонимания и многопланового сотрудничества, объединяющего народы Узбекистана и Беларуси.