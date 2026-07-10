https://uz.sputniknews.ru/20260710/pochti-70-naseleniya-uzbekistana-sostavlyayut-lyudi-mladshe-40-let-58963786.html

Почти 70% населения Узбекистана составляют люди младше 40 лет — инфографика

Почти 70% населения Узбекистана составляют люди младше 40 лет — инфографика

Sputnik Узбекистан

Предварительные результаты переписи населения и сельского хозяйства показали, что население Узбекистана составляет 39 млн человек, а более двух третей жителей страны не достигли 40-летнего возраста.

2026-07-10T17:10+0500

2026-07-10T17:10+0500

2026-07-10T17:48+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. По предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, численность населения Узбекистана достигла 39 млн человек. При этом 68,5% жителей страны — люди в возрасте до 40 лет, что свидетельствует о молодой возрастной структуре населения. Самой многочисленной возрастной группой являются дети от 0 до 4 лет — 4,6 млн человек.Среди жителей старше 40 лет в возрастной группе 40–44 года проживает 2,7 млн человек.Численность населения в возрасте 70–74 лет составляет 0,67 млн человек, а 85 лет и старше — 0,17 млн человек.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.Представленные данные основаны на предварительных итогах переписи населения и сельского хозяйства и отражают современную возрастную структуру населения Узбекистана.

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перепись населения, инфографика, молодежь, дети, пенсионеры, инфографика, общество