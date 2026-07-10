https://uz.sputniknews.ru/20260710/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-po-obektam-vpk-ukrainy-58964387.html

СВО: российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

СВО: российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

Sputnik Узбекистан

Поражены предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ.

2026-07-10T15:01+0500

2026-07-10T15:01+0500

2026-07-10T17:09+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Атаке подверглись также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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