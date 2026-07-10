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СВО: российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины
СВО: российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
Поражены предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ.
2026-07-10T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Атаке подверглись также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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сво, россия, украина, минобороны рф
сво, россия, украина, минобороны рф
СВО: российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины
15:01 10.07.2026 (обновлено: 17:09 10.07.2026)
Поражены предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам ТЭК Украины и ВСУ, сообщает
министерство обороны РФ.
"С 4 по 10 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним.
Атаке подверглись также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.