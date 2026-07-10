https://uz.sputniknews.ru/20260710/samarkand-mejdunarodnye-konferentsii-nasledie-islamskix-uchenyx-58965012.html

Самарканд принял сразу три крупные международные конференции по наследию исламских ученых

Самарканд принял сразу три крупные международные конференции по наследию исламских ученых

Sputnik Узбекистан

Международные конференции прошли одновременно в трех гостиничных комплексах Международного научно-исследовательского центра Имама аль-Бухари, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

2026-07-10T18:30+0500

2026-07-10T18:30+0500

2026-07-10T18:30+0500

самарканд

ученые

конференция

имам аль-бухари

ислам

религия

общество

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В рамках I Международного форума исламской цивилизации в Самарканде ученые из разных стран мира обсудили наследие Имама аль-Бухари, Имама аль-Матуриди, а также вклад ученых Мавераннахра в развитие мировой науки и культуры.Международные конференции прошли одновременно в трех гостиничных комплексах Международного научно-исследовательского центра Имама аль-Бухари, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На первой конференции эксперты обсуждали наследие Имама аль-Бухари, его вклад в развитие исламской науки и особенности метода проверки хадисов.Выступавшие говорили о важности воспитания детей на примере таких великих людей, как Имам аль-Бухари, который с детства осознавал истинную ценность знаний. Об исключительной роли великого мухаддиса в развитии мировой науки и хадисоведения говорил и генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салим аль-Малик. Он подчеркнул, что наследие Имама аль-Бухари представляет ценность для мусульман и всего человечества как образец достоверного научного подхода.Здесь прозвучало немало интересных докладов. Но особо присутствующих тронуло выступление председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде из Азербайджана, который назвал наследие Имама аль-Бухари "общим духовным достоянием всей исламской цивилизации". Он также отметил, что считает Узбекистан своей второй родиной, и вспомнил, что был свидетелем первых этапов восстановления мавзолея Имама аль-Бухари.К слову, по итогам форума Шавкат Мирзиёев наградил Аллахшукюра Пашазаде орденом "Эл-юрт хурмати", а генерального директора ICESCO — орденом "Дустлик".Вторая конференция была посвящена научному и духовному наследию Имама аль-Матуриди. Ее участники говорили о значении матуридитского учения в развитии культуры толерантности и науки в эпоху глобализации.Среди участников конференции был имам-хатыб Московской Соборной мечети, кандидат исторических наук Российской Федерации Ислам Зарипов. В своем выступлении он рассказал о вкладе российского богословского наследия в развитие исламской науки. Отдельно он остановился на трудах татарского ученого и реформатора Мусы Бигеева, получившего признание среди исламских ученых и востоковедов.Он также рассказал, что сегодня Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере исламского образования и науки. В частности, в рамках форума был представлен один из первых совместных проектов — перевод на русский язык и публикация факсимильного издания рукописи Имама ат-Тирмизи "Шамаиль Мухаммадия", посвященной описанию личности и нравственных качеств пророка Мухаммада.В рамках этой конференции, где со своими докладами выступили порядка 30 экспертов, состоялась церемония награждения победителей международного конкурса научных исследований, посвященного наследию Имама аль-Матуриди. На этот конкурс поступили работы почти из 10 стран мира. Члены жюри, оценив актуальность, научную новизну и практическую значимость исследований, первое место присудили ученому из Кыргызстана Шохимардону Уринбекову, получившему международное признание за исследования в области суннитского богословия.В числе призеров также оказались исследователи из Йемена и Малайзии.Действительно, помимо дипломов и подарков в виде гаджетов призерам также вручили сертификаты на поездку по историческим городам Узбекистана.Не менее насыщенной и познавательной выдалась и третья международная конференция "Исламская цивилизация и современный мир: наследие, диалог и развитие". На ней ученые и эксперты обсуждали вопросы сохранения богатого духовного и научного наследия исламской цивилизации, развития международного научного сотрудничества, а также роль традиционных ценностей и просвещения в условиях современных глобальных вызовов.Всего в течение двух дней в Самарканде прошло 11 пленарных заседаний, собравших более 200 зарубежных ученых и экспертов. По итогам конференций участники направили обращение Президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором поблагодарили за организацию и проведение I Международного форума исламской цивилизации, а также выступили с рядом инициатив, среди которых — создание в Ташкенте Всемирного альянса по изучению, сохранению и популяризации исламской цивилизации.Стоит отметить, что первые два дня международный форум исламской цивилизации проходил в Ташкенте, последующие — в Самарканде и Термезе. К слову, в Сурхандарьинской области зарубежные эксперты обсудили богатое научное наследие Имама ат-Тирмизи и Термезской школы хадисоведения.

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самарканд, ученые, конференция, имам аль-бухари, ислам, религия, общество