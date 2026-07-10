https://uz.sputniknews.ru/20260710/sardor-umurzakov-direktor-agentstva-strategicheskogo-razvitiya-i-reform-58955558.html
Сардор Умурзаков назначен директором Агентства стратегического развития и реформ
Сардор Умурзаков назначен директором Агентства стратегического развития и реформ
Sputnik Узбекистан
В связи с этим Умурзаков освобожден от должности советника президента по стратегическому развитию, сама эта должность упразднена. 10.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-10T14:04+0500
2026-07-10T14:04+0500
2026-07-10T14:04+0500
сардор умурзаков
кадровые перестановки
узбекистан
агентство стратегического развития и реформ
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Сардора Умурзакова директором Агентства стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующими указами Шавката Мирзиёева произведены кадровые изменения в системе органов стратегического развития и реформ.Также сообщается, что должность советника Президента Республики Узбекистан по стратегическому развитию упразднена.Абдулла Мамасаатович Абдукодиров в связи с переходом на другую работу освобожден от должности исполняющего обязанности директора Агентства стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан.Кадровые решения направлены на дальнейшее совершенствование механизмов стратегического планирования, реализации реформ и повышения эффективности управления в стране.
узбекистан
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сардор умурзаков, кадровые перестановки, узбекистан, агентство стратегического развития и реформ
сардор умурзаков, кадровые перестановки, узбекистан, агентство стратегического развития и реформ
Сардор Умурзаков назначен директором Агентства стратегического развития и реформ
В связи с этим Умурзаков освобожден от должности советника президента по стратегическому развитию, сама эта должность упразднена.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Сардора Умурзакова директором Агентства стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Соответствующими указами Шавката Мирзиёева произведены кадровые изменения в системе органов стратегического развития и реформ.
"Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность директора Агентства стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности советника Президента Республики Узбекистан по стратегическому развитию", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что должность советника Президента Республики Узбекистан по стратегическому развитию упразднена.
Абдулла Мамасаатович Абдукодиров в связи с переходом на другую работу освобожден от должности исполняющего обязанности директора Агентства стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан.
Кадровые решения направлены на дальнейшее совершенствование механизмов стратегического планирования, реализации реформ и повышения эффективности управления в стране.