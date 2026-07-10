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Почему сотрудничество Узбекистана и Грузии выходит на новый уровень — видео

Почему сотрудничество Узбекистана и Грузии выходит на новый уровень — видео

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги первого за последние 23 года госвизита президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров и новые возможности взаимодействия между ЦА и Южным Кавказом.

2026-07-10T13:31+0500

2026-07-10T13:31+0500

2026-07-10T13:34+0500

видео

пресс-центр

пресс-конференция

грузия

узбекистан

сотрудничество

государственный визит

шавкат мирзиёев

торговля

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Узбекистан укрепляет сотрудничество с Грузией и постепенно становится одним из ключевых участников новых транспортных маршрутов Евразии. Эту тему обсудили в ходе видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Участники обсудили итоги первого за последние 23 года государственного визита Президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров, а также новые возможности взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом.Одной из главных тем дискуссии стало развитие международных транспортных коридоров. По мнению преподавателя экономического факультета РУДН, эксперта Финансового университета при Правительстве России Фархада Ибрагимова, Узбекистан способен занять важное место в развитии центральноазиатской ветки международного транспортного коридора “Север – Юг”.Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров отметил, что республика может стать для Грузии ключевым транспортно-логистическим хабом для выхода на рынки Центральной Азии. По его словам, этому будет способствовать строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай.При этом речь идет не только о транзите. Уже сегодня Грузия закупает узбекское хлопковое волокно и текстиль, а в перспективе страны смогут значительно расширить торгово-экономическое сотрудничество.Грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе, в свою очередь, подчеркнул, что Узбекистан стал одним из главных драйверов интеграционных процессов в Центральной Азии и развития сотрудничества с Южным Кавказом.По словам Фархада Ибрагимова, за последнее десятилетие республика совершила настоящий экономический рывок.Спикеры сошлись во мнении, что сегодня Узбекистан укрепляет позиции одного из лидеров региона благодаря стабильности, притоку инвестиций и активному развитию не только столицы, но и регионов.По мнению экспертов, следующим шагом может стать запуск совместных производственных проектов с участием Узбекистана, Грузии и России, что придаст дополнительный импульс развитию транспортных маршрутов, промышленной кооперации и взаимной торговли.Подробнее — в нашем видео.

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