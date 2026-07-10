https://uz.sputniknews.ru/20260710/sotrudnichestvo-uzbekistan-gruziya-novyy-uroven-video-58954488.html
Почему сотрудничество Узбекистана и Грузии выходит на новый уровень — видео
Почему сотрудничество Узбекистана и Грузии выходит на новый уровень — видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги первого за последние 23 года госвизита президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров и новые возможности взаимодействия между ЦА и Южным Кавказом.
2026-07-10T13:31+0500
2026-07-10T13:31+0500
2026-07-10T13:34+0500
видео
пресс-центр
пресс-конференция
грузия
узбекистан
сотрудничество
государственный визит
шавкат мирзиёев
торговля
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Узбекистан укрепляет сотрудничество с Грузией и постепенно становится одним из ключевых участников новых транспортных маршрутов Евразии. Эту тему обсудили в ходе видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Участники обсудили итоги первого за последние 23 года государственного визита Президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров, а также новые возможности взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом.Одной из главных тем дискуссии стало развитие международных транспортных коридоров. По мнению преподавателя экономического факультета РУДН, эксперта Финансового университета при Правительстве России Фархада Ибрагимова, Узбекистан способен занять важное место в развитии центральноазиатской ветки международного транспортного коридора “Север – Юг”.Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров отметил, что республика может стать для Грузии ключевым транспортно-логистическим хабом для выхода на рынки Центральной Азии. По его словам, этому будет способствовать строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай.При этом речь идет не только о транзите. Уже сегодня Грузия закупает узбекское хлопковое волокно и текстиль, а в перспективе страны смогут значительно расширить торгово-экономическое сотрудничество.Грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе, в свою очередь, подчеркнул, что Узбекистан стал одним из главных драйверов интеграционных процессов в Центральной Азии и развития сотрудничества с Южным Кавказом.По словам Фархада Ибрагимова, за последнее десятилетие республика совершила настоящий экономический рывок.Спикеры сошлись во мнении, что сегодня Узбекистан укрепляет позиции одного из лидеров региона благодаря стабильности, притоку инвестиций и активному развитию не только столицы, но и регионов.По мнению экспертов, следующим шагом может стать запуск совместных производственных проектов с участием Узбекистана, Грузии и России, что придаст дополнительный импульс развитию транспортных маршрутов, промышленной кооперации и взаимной торговли.Подробнее — в нашем видео.
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видео, видео, пресс-конференция, грузия, узбекистан, сотрудничество, государственный визит, шавкат мирзиёев, торговля, экономика, транспорт
видео, видео, пресс-конференция, грузия, узбекистан, сотрудничество, государственный визит, шавкат мирзиёев, торговля, экономика, транспорт
Почему сотрудничество Узбекистана и Грузии выходит на новый уровень — видео
13:31 10.07.2026 (обновлено: 13:34 10.07.2026)
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги первого за последние 23 года госвизита президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров и новые возможности взаимодействия между ЦА и Южным Кавказом.
Узбекистан укрепляет сотрудничество с Грузией и постепенно становится одним из ключевых участников новых транспортных маршрутов Евразии. Эту тему обсудили в ходе видеомоста Ташкент – Тбилиси – Москва, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
.
Участники обсудили итоги первого за последние 23 года государственного визита Президента Узбекистана в Грузию, перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров, а также новые возможности взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом.
Одной из главных тем дискуссии стало развитие международных транспортных коридоров. По мнению преподавателя экономического факультета РУДН, эксперта Финансового университета при Правительстве России Фархада Ибрагимова, Узбекистан способен занять важное место в развитии центральноазиатской ветки международного транспортного коридора “Север – Юг”.
Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров отметил, что республика может стать для Грузии ключевым транспортно-логистическим хабом для выхода на рынки Центральной Азии. По его словам, этому будет способствовать строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай.
При этом речь идет не только о транзите. Уже сегодня Грузия закупает узбекское хлопковое волокно и текстиль, а в перспективе страны смогут значительно расширить торгово-экономическое сотрудничество.
“Честно говоря, хочется знаменитых грузинских мандаринов, которые еще с советских времен остаются символом новогоднего настроения”, — с улыбкой отметил Назаров.
Грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе, в свою очередь, подчеркнул, что Узбекистан стал одним из главных драйверов интеграционных процессов в Центральной Азии и развития сотрудничества с Южным Кавказом.
По словам Фархада Ибрагимова, за последнее десятилетие республика совершила настоящий экономический рывок.
"В прошлом году я был в Туркменистане и не раз слышал, с каким уважением там говорят об Узбекистане. Многие отмечают, насколько стремительно развивается страна, как меняются города и как последовательно достигаются новые цели. Во многом это результат экономической политики, которую проводит Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", — подчеркнул эксперт.
Спикеры сошлись во мнении, что сегодня Узбекистан укрепляет позиции одного из лидеров региона благодаря стабильности, притоку инвестиций и активному развитию не только столицы, но и регионов.
По мнению экспертов, следующим шагом может стать запуск совместных производственных проектов с участием Узбекистана, Грузии и России, что придаст дополнительный импульс развитию транспортных маршрутов, промышленной кооперации и взаимной торговли.
Подробнее — в нашем видео.