https://uz.sputniknews.ru/20260710/vyzov-prinyat-rossiya-natselilas-na-zaxvat-mirovogo-rynka-58964557.html

Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Sputnik Узбекистан

На "Иннопроме-2026" Михаил Мишустин сообщил о планах России спроектировать и построить собственные газовозы самого высокого ледового класса Arc7.

2026-07-10T17:55+0500

2026-07-10T17:55+0500

2026-07-10T17:55+0500

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США своими санкциями и запретами на поставку технологий отбросили Россию от ее амбициозной цели стать одним из ведущих лидеров на мировом рынке по экспорту СПГ. Однако соглашаться с этим Россия точно не готова. Страна собирается восстать, как птица Феникс, вернувшись на мировой рынок СПГ с собственными технологиями. По сути, мы хотим сделать то же самое, что уже первым этапом сделали в авиапромышленности: спроектировали и построили собственные гражданские самолеты, используя исключительно отечественные технологии и комплектующие. Теперь пришло время вплотную заняться сферой СПГ.На "Иннопроме-2026" Михаил Мишустин сообщил о планах России спроектировать и построить собственные газовозы самого высокого ледового класса Arc7. И опираться при этом придется исключительно на свои технологии и оборудование, которые надо еще будет разработать и внедрить. Западные страны делиться с нами знаниями и опытом точно не собираются.Расширение производства СПГ в России просто невозможно без этих специальных танкеров. Потому что основные наши крупнотоннажные СПГ-заводы строятся и дальше будут строиться в Арктике. Россия в этом плане снова уникальная страна, потому что ни у кого в мире нет СПГ-заводов, построенных в столь жестких условиях. Это создает особые требования для танкеров, которые должны вывозить СПГ с этих заводов. К примеру, семь-восемь месяцев в году (с ноября по июнь) попасть на завод "Арктик СПГ 2" можно только на газовозах самого высокого ледового класса. Обычные газовозы, которых на рынке полно, не в состоянии это сделать. Здесь нужна только специальная техника для прохождения толстых льдов.Проблема в том, что газовозы Arc7 на рынке не найти. Их создавали исключительно под российские проекты. Когда наша страна делала свои первые шаги в сфере СПГ, таких газовозов в мире в принципе не существовало. "Новатэку" пришлось самому заниматься проектированием танкеров, искать судоверфь, которая сможет построить по этому проекту такие суда.Конечно, хотелось бы, чтобы это делали изначально российские проектировщики, строительство велось на отечественных заводах и из отечественных комплектующих. Однако на практике было все сложнее. Во-первых, российская судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке тогда только строилась, а газовозы для первого СПГ-завода "Новатэка" "Ямал СПГ" нужны были намного раньше, чтобы предприятие работало, а не стояло. Во-вторых, Россия до этого в принципе не делала газовозы: СПГ-отрасль только начала развиваться в нашей стране. Чтобы научиться строить газовозы, тоже необходимо было время.Поэтому заказ на строительство газовозов для "Ямал СПГ" был размещен на южнокорейской судоверфи. А вот следующий заказ на 15 СПГ-танкеров ледового класса Arc7 для второго СПГ-завода "Новатэка" "Ямал СПГ" разместили уже на "Звезде". На первых порах строить их собирались из южнокорейских судокомплектов, и постепенно планировалось увеличивать локализацию производства, то есть уровень отечественного оборудования. Заказ еще на шесть газовозов получили корейцы.Всего для второго нашего арктического СПГ-завода был заказан 21 газовоз. Однако санкции в 2022-м все перечеркнули. По неофициальной информации, корейцы успели поставить на "Звезду" комплекты для строительства пяти газовозов, а французская компания GTT — производитель специальной мембранной системы (без нее судно не может перевозить СПГ) — оборудование только для трех газовозов. И вот первые два судна "Звезда" уже поставила заказчику, одно ожидается в конце года.А вот судьба еще двух газовозов, судя по всему, будет зависеть от того, получилось ли у российских специалистов создать ту самую уникальную мембранную систему, освоить эту новую технологию. Имеется неофициальная и неподтвержденная информация о том, что Россия разработала отечественную мембранную систему, которая даже прошла аккредитацию. Если все так, то это будет огромный шаг в нужном направлении.Дело в том, что, по большому счету, создать судно высокого ледового класса для России не проблема, ведь наша страна — признанный мировой лидер в данной сфере. США локти кусают, насколько отстали от нас в этом направлении. Танкеры для перевозки, в том числе ледового класса, мы тоже умеем делать, но газовоз — это совсем другая история.Кроме мембранной системы, России критически важно создать собственные судовые двигатели для газовозов. Работы здесь тоже ведутся. И только решив все эти технологические задачи, страна сможет обеспечивать себя газовозами в том количестве, который ей необходим. Потому что сейчас их катастрофически не хватает, в частности для вывоза всего СПГ с "Арктик СПГ 2". На три очереди этого завода предполагался 21 газовоз, сейчас работают две очереди мощностью 13,2 миллиона тонн, и по логике требуется 14 газовозов, а их в разы меньше. В парке их три, к концу года будет четыре, и еще два появятся в неопределенном будущем — надо минимум в два раза больше.Есть еще, правда, шесть газовозов, которые застряли в Южной Корее. Санкции мешают производителю передать их заказчику — России. При этом и найти другого покупателя на них корейцы не могут, поскольку такие суда высокого ледового класса, кроме нашей страны, никому не нужны. Возможно, удастся их вызволить из "плена" через перекупку третьими странами.Чтобы России выйти в мировые лидеры по экспорту СПГ, надо также научиться самостоятельно строить крупнотоннажные СПГ-заводы. А здесь возникает еще одна технологическая сложность. Потому что при строительстве нынешних производств технологии использовались тоже западные, так что перед Россией стоит задача создать собственные компетенции и технологии. Работы профильными компаниями ведутся и в этом направлении. Но когда можно будет сказать, что Россия справилась и построила первый СПГ-завод, используя полностью отечественное оборудование и технологии, пока неясно.Наконец, третий вопрос, который России предстоит решить, — это сбыт всех тех сотен миллионов тонн СПГ, которые стоят в будущих планах по завоеванию мирового рынка. Потому что санкции США распространяются на все новые СПГ-заводы на территории России и, соответственно, на весь СПГ, который они производят, и на все газовозы, которые транспортируют этот газ."Арктик СПГ 2" столкнулся с проблемой сбыта, как только заработал. Его газ боялись покупать из-за санкций. В августе прошлого года этот узел развязался: Китай, получив скидку, начал покупать подсанкционный российский СПГ. Он выделил специально под это дело приемный СПГ-терминал и сейчас готовит второй. При расширении объема экспорта российского СПГ важно понимать, что этот газ будет кому продать.Итак, непростые три задачи стоят перед Россией: 1) самим научиться строить крупнотоннажные СПГ-заводы; 2) самим научиться строить газовозы самого высокого ледового класса; 3) самим найти рынки сбыта для продукции, которая, вероятно, всегда будет обложена санкциями. Потому что Соединенные Штаты, являясь мировым лидером по поставкам СПГ, так просто этот рынок нам не отдадут.

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арктика

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Ольга Самофалова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47873801_0:0:100:100_100x100_80_0_0_eeaca674ce43f20078578946d34d9e14.jpg

Ольга Самофалова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47873801_0:0:100:100_100x100_80_0_0_eeaca674ce43f20078578946d34d9e14.jpg

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Ольга Самофалова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47873801_0:0:100:100_100x100_80_0_0_eeaca674ce43f20078578946d34d9e14.jpg

колумнисты, аналитика, россия, экономика, арктика, сша, михаил мишустин