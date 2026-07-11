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Прогноз ВВП Узбекистана на 2026-2028 годы — инфографика

Прогноз ВВП Узбекистана на 2026-2028 годы — инфографика

Sputnik Узбекистан

ЕАБР повысил прогноз роста экономики Узбекистана на 2026 год до 7,9%. По оценке аналитиков банка, в 2027 году рост ВВП составит 6,9%, а в 2028 году — 6,5%.

2026-07-11T14:30+0500

2026-07-11T14:30+0500

2026-07-11T15:05+0500

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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует ускорение роста ВВП Узбекистана до 7,9% в 2026 году. По оценке аналитиков банка, это станет самым высоким показателем за последнее десятилетие, не считая постпандемийного восстановления 2021 года. В 2027 году экономика, как ожидается, вырастет на 6,9%, а в 2028 году — на 6,5%.Основными драйверами роста станут высокий внутренний спрос, ускорение инвестиционной активности, а также увеличение объемов производства в промышленности и строительстве. По прогнозу ЕАБР, в последующие два года экономика Узбекистана сохранит высокие темпы роста.По итогам первого квартала 2026 года ВВП страны увеличился на 8,7% в годовом выражении. Наибольший вклад в экономический рост внесли сфера услуг, промышленность и строительство.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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