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Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу
Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу
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Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1.
2026-07-11T11:10+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу.Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино на 88-й. Единственный гол бельгийской команды на 41-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.Мерино вновь стал автором решающего мяча после выхода на замену — для него это второй подряд матч на турнире, в котором он приносит команде победу таким образом.До начала встречи голкипер сборной Испании Унаи Симон сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 609 минут чемпионата мира. Его рекордная сухая серия завершилась после 649 минут — испанцы впервые пропустили на турнире. Прежний рекорд принадлежал итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не позволял соперникам забить в течение 517 минут.В полуфинале сборная Испании сыграет с французами. Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда команда выиграла турнир, прошедший в ЮАР.
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чемпионат мира, футбол, испания, бельгия, лос-анджелес, спорт
чемпионат мира, футбол, испания, бельгия, лос-анджелес, спорт
Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу
11:10 11.07.2026 (обновлено: 11:19 11.07.2026)
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Испании голы забили Фабиан Руис и Микель Мерино. У бельгийцев отличился Шарль Де Кетеларе.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу.
Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино на 88-й.
Единственный гол бельгийской команды на 41-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.
Мерино вновь стал автором решающего мяча после выхода на замену — для него это второй подряд матч на турнире, в котором он приносит команде победу таким образом.
До начала встречи голкипер сборной Испании Унаи Симон сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 609 минут чемпионата мира. Его рекордная сухая серия завершилась после 649 минут — испанцы впервые пропустили на турнире. Прежний рекорд принадлежал итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не позволял соперникам забить в течение 517 минут.
В полуфинале сборная Испании сыграет с французами. Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда команда выиграла турнир, прошедший в ЮАР.