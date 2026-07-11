https://uz.sputniknews.ru/20260711/sbornaya-ispanii-obygrala-komandu-belgii-v-matche-14-finala-chempionata-mira-po-futbolu-58972821.html

Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Sputnik Узбекистан

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1.

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу.Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино на 88-й. Единственный гол бельгийской команды на 41-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.Мерино вновь стал автором решающего мяча после выхода на замену — для него это второй подряд матч на турнире, в котором он приносит команде победу таким образом.До начала встречи голкипер сборной Испании Унаи Симон сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 609 минут чемпионата мира. Его рекордная сухая серия завершилась после 649 минут — испанцы впервые пропустили на турнире. Прежний рекорд принадлежал итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не позволял соперникам забить в течение 517 минут.В полуфинале сборная Испании сыграет с французами. Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда команда выиграла турнир, прошедший в ЮАР.

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