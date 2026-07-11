Международные дипломы и новые возможности: Узбекистан расширит образовательные программы
10:18 11.07.2026 (обновлено: 10:19 11.07.2026)
© ShutterstockСтудент на экзамене
© Shutterstock
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В стране планируется вывести пять вузов в число 500 лучших университетов мира, расширить международные образовательные программы, создать Высшую школу интегрированных образовательных программ и реализовать проект Международного университетского городка в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ среднего специального, профессионального и высшего образования на основе международных образовательных стандартов, а также по расширению академического сотрудничества с ведущими зарубежными университетами.
Отмечалось, что для повышения качества образования, укрепления международной конкурентоспособности отечественных вузов и расширения возможностей выпускников на мировом рынке труда необходимо вывести систему образования на качественно новый уровень.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ образования на основе международных стандартов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ образования на основе международных стандартов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
До 2030 года поставлена задача включить не менее пяти вузов Узбекистана в число 500 лучших университетов мира, еще десять — в предметные мировые рейтинги. Также планируется провести международную аккредитацию 100 образовательных программ вузов и внедрить международные образовательные программы как минимум в 150 техникумах.
Особое внимание в ходе презентации уделено развитию интегрированных образовательных программ, позволяющих студентам обучаться сразу в нескольких университетах и получать дипломы, соответствующие международным стандартам. Сегодня такие программы уже реализуются в Университете Инха в Ташкенте и Ташкентском архитектурно-строительном университете совместно с британскими вузами по направлениям "бизнес-управление", "архитектура" и "информационные технологии". В них обучается 371 студент по моделям "1+3", "2+2" и "3+1".
Отмечено, что подобный формат позволяет значительно сократить расходы студентов на обучение и проживание за рубежом, сохраняя при этом высокое качество образования.
В этой связи предложено создать Высшую школу интегрированных образовательных программ при Ташкентском архитектурно-строительном университете. Обучение в ней будет организовано по программам ведущих британских университетов, а в дальнейшем — с участием других престижных вузов Европы. Выпускники смогут получать дипломы зарубежных университетов-партнеров, признаваемые в Узбекистане.
Кроме того, планируется расширить применение интегрированных моделей обучения "1+3", "2+2", "3+1" и других, обеспечив преемственность между школами, академическими лицеями, техникумами и высшими учебными заведениями. Такие программы также предлагается внедрить в сферах медицины, энергетики, сельского хозяйства и искусства.
В рамках реформ Международному центру квалификаций и оценки поручено адаптировать интегрированные образовательные программы к требованиям ведущих университетов мира и разработать совместные программы с зарубежными партнерами. Также предусмотрено совершенствование системы стипендий фонда "Эл-юрт умиди" и создание механизма поддержки студентов, поступивших в ведущие зарубежные университеты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ образования на основе международных стандартов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ образования на основе международных стандартов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На презентации также рассмотрена инициатива по созданию в Ташкенте Международного университетского городка, где разместятся ведущие отечественные и зарубежные высшие учебные заведения. При реализации проекта планируется использовать успешный международный опыт и создать благоприятные условия для привлечения филиалов престижных университетов, строительства современных кампусов и общежитий.
Президент одобрил предложения и поручил поэтапно расширять интегрированные образовательные программы, обеспечивать их соответствие международным стандартам и развивать сотрудничество с ведущими зарубежными университетами.