https://uz.sputniknews.ru/20260711/uzbekistan-vysshaya-shkola-integrirovannyx-obrazovatelnyx-programm-58971699.html

Международные дипломы и новые возможности: Узбекистан расширит образовательные программы

Международные дипломы и новые возможности: Узбекистан расширит образовательные программы

Sputnik Узбекистан

В стране планируется вывести пять вузов в число 500 лучших университетов мира, расширить международные образовательные программы, создать Высшую школу интегрированных образовательных программ и реализовать проект Международного университетского городка в Ташкенте.

2026-07-11T10:18+0500

2026-07-11T10:18+0500

2026-07-11T10:19+0500

образование

узбекистан

вузы

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по внедрению программ среднего специального, профессионального и высшего образования на основе международных образовательных стандартов, а также по расширению академического сотрудничества с ведущими зарубежными университетами. Отмечалось, что для повышения качества образования, укрепления международной конкурентоспособности отечественных вузов и расширения возможностей выпускников на мировом рынке труда необходимо вывести систему образования на качественно новый уровень.До 2030 года поставлена задача включить не менее пяти вузов Узбекистана в число 500 лучших университетов мира, еще десять — в предметные мировые рейтинги. Также планируется провести международную аккредитацию 100 образовательных программ вузов и внедрить международные образовательные программы как минимум в 150 техникумах.Особое внимание в ходе презентации уделено развитию интегрированных образовательных программ, позволяющих студентам обучаться сразу в нескольких университетах и получать дипломы, соответствующие международным стандартам. Сегодня такие программы уже реализуются в Университете Инха в Ташкенте и Ташкентском архитектурно-строительном университете совместно с британскими вузами по направлениям "бизнес-управление", "архитектура" и "информационные технологии". В них обучается 371 студент по моделям "1+3", "2+2" и "3+1".Отмечено, что подобный формат позволяет значительно сократить расходы студентов на обучение и проживание за рубежом, сохраняя при этом высокое качество образования.В этой связи предложено создать Высшую школу интегрированных образовательных программ при Ташкентском архитектурно-строительном университете. Обучение в ней будет организовано по программам ведущих британских университетов, а в дальнейшем — с участием других престижных вузов Европы. Выпускники смогут получать дипломы зарубежных университетов-партнеров, признаваемые в Узбекистане.Кроме того, планируется расширить применение интегрированных моделей обучения "1+3", "2+2", "3+1" и других, обеспечив преемственность между школами, академическими лицеями, техникумами и высшими учебными заведениями. Такие программы также предлагается внедрить в сферах медицины, энергетики, сельского хозяйства и искусства.В рамках реформ Международному центру квалификаций и оценки поручено адаптировать интегрированные образовательные программы к требованиям ведущих университетов мира и разработать совместные программы с зарубежными партнерами. Также предусмотрено совершенствование системы стипендий фонда "Эл-юрт умиди" и создание механизма поддержки студентов, поступивших в ведущие зарубежные университеты.На презентации также рассмотрена инициатива по созданию в Ташкенте Международного университетского городка, где разместятся ведущие отечественные и зарубежные высшие учебные заведения. При реализации проекта планируется использовать успешный международный опыт и создать благоприятные условия для привлечения филиалов престижных университетов, строительства современных кампусов и общежитий.Президент одобрил предложения и поручил поэтапно расширять интегрированные образовательные программы, обеспечивать их соответствие международным стандартам и развивать сотрудничество с ведущими зарубежными университетами.

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образование, узбекистан, вузы, шавкат мирзиёев