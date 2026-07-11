https://uz.sputniknews.ru/20260711/uzbekskie-legkoatlety-zavoevali-dva-zolota-i-serebro-na-chempionate-azii-u23-58974828.html

Узбекские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате Азии U23

Узбекские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате Азии U23

Sputnik Узбекистан

На соревнованиях в китайском городе Ордос золотые награды завоевали Жонбиби Хукмова в беге на 800 метров и Валерия Горбатова в прыжках в высоту.

2026-07-11T12:21+0500

2026-07-11T12:21+0500

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спорт

золотая медаль

чемпионат азии

серебро

спортивные соревнования

легкая атлетика

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике, который проходит в китайском городе Ордос, сообщает пресс-служба НОК.Главными героинями дня стали Жонбиби Хукмова и Валерия Горбатова, которые поднялись на высшую ступень пьедестала.Жонбиби Хукмова не оставила соперницам шансов в беге на дистанции 800 метров, показав лучший результат и завоевав золотую медаль. Еще одно золото для сборной Узбекистана принесла Валерия Горбатова в соревнованиях по прыжкам в высоту.Серебряную награду в этой же дисциплине завоевала Барнохон Сайфуллаева, ставшая второй по итогам финальных попыток.Таким образом, сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на континентальном первенстве, укрепляя свои позиции среди сильнейших команд Азии в возрастной категории U23.

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спорт, золотая медаль, чемпионат азии, серебро, спортивные соревнования, легкая атлетика