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https://uz.sputniknews.ru/20260711/uzbekskie-legkoatlety-zavoevali-dva-zolota-i-serebro-na-chempionate-azii-u23-58974828.html
Узбекские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате Азии U23
Узбекские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате Азии U23
Sputnik Узбекистан
На соревнованиях в китайском городе Ордос золотые награды завоевали Жонбиби Хукмова в беге на 800 метров и Валерия Горбатова в прыжках в высоту.
2026-07-11T12:21+0500
2026-07-11T13:11+0500
спорт
золотая медаль
чемпионат азии
серебро
спортивные соревнования
легкая атлетика
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике, который проходит в китайском городе Ордос, сообщает пресс-служба НОК.Главными героинями дня стали Жонбиби Хукмова и Валерия Горбатова, которые поднялись на высшую ступень пьедестала.Жонбиби Хукмова не оставила соперницам шансов в беге на дистанции 800 метров, показав лучший результат и завоевав золотую медаль. Еще одно золото для сборной Узбекистана принесла Валерия Горбатова в соревнованиях по прыжкам в высоту.Серебряную награду в этой же дисциплине завоевала Барнохон Сайфуллаева, ставшая второй по итогам финальных попыток.Таким образом, сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на континентальном первенстве, укрепляя свои позиции среди сильнейших команд Азии в возрастной категории U23.
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спорт, золотая медаль, чемпионат азии, серебро, спортивные соревнования, легкая атлетика
спорт, золотая медаль, чемпионат азии, серебро, спортивные соревнования, легкая атлетика

Узбекские легкоатлеты завоевали два золота и серебро на чемпионате Азии U23

12:21 11.07.2026 (обновлено: 13:11 11.07.2026)
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА U23.
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА U23. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
© НОК Узбекистана
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На соревнованиях в китайском городе Ордос золотые награды завоевали Жонбиби Хукмова в беге на 800 метров и Валерия Горбатова в прыжках в высоту.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике, который проходит в китайском городе Ордос, сообщает пресс-служба НОК.

"В китайском Ордосе продолжается чемпионат Азии U23 по легкой атлетике. Очередной соревновательный день принес сборной Узбекистана три награды — две золотые и одну серебряную", — говорится в сообщении.

Главными героинями дня стали Жонбиби Хукмова и Валерия Горбатова, которые поднялись на высшую ступень пьедестала.
Жонбиби Хукмова не оставила соперницам шансов в беге на дистанции 800 метров, показав лучший результат и завоевав золотую медаль. Еще одно золото для сборной Узбекистана принесла Валерия Горбатова в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Серебряную награду в этой же дисциплине завоевала Барнохон Сайфуллаева, ставшая второй по итогам финальных попыток.
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА U23.
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА U23. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА U23.
© НОК Узбекистана
Таким образом, сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на континентальном первенстве, укрепляя свои позиции среди сильнейших команд Азии в возрастной категории U23.
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