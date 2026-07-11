https://uz.sputniknews.ru/20260711/zelenskiy-pridumal-kto-smojet-ostanovit-rossiyu-na-ukraine-58980354.html

Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине

Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине

Sputnik Узбекистан

Россия не собирается применять ядерное оружие против Украины, но это не означает, что она ни в коем случае никогда его не применит в битве на Украине.

2026-07-11T17:24+0500

2026-07-11T17:24+0500

2026-07-11T17:34+0500

украина

аналитика

колумнисты

китай

россия

си цзиньпин

владимир зеленский

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Новая волна надежд на победу Украины накрыла не только Киев, но и Запад — и этот угар нужно как-то постоянно поддерживать, пишет колумнист РИА Новости.Причем в первую очередь в Зеленском — чтобы он заражал своим оптимизмом уже даже не многострадальных жителей Незалежной, а народы Запада, чьим главным защитником его провозгласили. Как взбодрить киевского властителя?Приз за лучший креатив уходит неназванной группе руководителей европейских стран, которые на недавней встрече НАТО в Анкаре сообщили Зеленскому очень приятную новость: Россия никогда не применит ядерное оружие против Украины. То есть можно и дальше закидывать русского медведя дронами и ракетами (наращивая при помощи Запада их мощности), при этом не опасаясь, что в какой-то момент в ответ прилетит то страшное оружие, что хранится в его берлоге. Откуда такая уверенность? Потому что русским просто запретили его применять. Кто же этот хозяин хозяина тайги? Китай, естественно, — он и запретил Москве даже думать об этом.Но откуда же это стало известно? От счастливого Зеленского, который не удержался и рассказал об этом журналистам: "Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия. И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: "О применении ядерного оружия не может быть даже и речи".Лидеры — это европейцы, которые и рассказали Зеленскому об этом, когда обсуждали "роль Китая в прекращении войны". После чего он, в свою очередь, обсудил эту новость с Трампом, но не стал рассказывать о реакции президента США. А зря: ведь Трамп мог бы при случае уточнить ситуацию у Путина, с которым периодически общается по телефону.Если же говорить серьезно, то Трамп мог только рассмеяться в ответ, если Зеленский действительно поделился с ним радостным известием про "китайский ультиматум". Потому что президент США, хоть он и способен к непредсказуемым действиям, все же не оторвался от реальности, к тому же очень любит блефовать и троллить, то бишь издеваться. И мог бы указать Зеленскому, что его просто дурят европейские лидеры — с совершенно понятной целью.Почему дурят? Потому что никакого ультиматума Пекина в адрес Москвы не просто не было — его не может быть по определению. Поэтому не нужен даже следующий аргумент — если бы циркуляр и возник, в Европе бы о нем никогда не узнали. Все проще: отношения России и Китая, Путина и Си Цзиньпина таковы, что в принципе не подразумевают никаких ультиматумов. Это отношения двух великих соседних держав, которые выстраивают "больше чем союз", исходя из понимания огромной важности стратегического партнерства в эпоху "перемен, которые происходят раз в столетие". Это отношения двух лидеров, которые, как они сами постоянно подчеркивают, базируются на глубоком доверии друг к другу. То есть в общении Путина и Си Цзиньпина невозможен язык ультиматума — ни по какому вопросу. Это даже не азбучная истина, а просто элементарная частица. Но Зеленский этого не понимает, и поэтому западные лидеры могут продать ему сказку о китайском ультиматуме.Теперь о сути: Си Цзиньпину даже в голову не придет, что он может не то что потребовать, а даже попросить Путина не применять ядерное оружие. Просто потому, что вопросы национальной безопасности, обороны, войны и мира относятся исключительно к компетенции национального руководства — и китайцы не допустят даже намека на то, что они как-то вмешиваются в эту тему. Как и наоборот: Россия никогда не будет указывать Китаю, как ему вести себя с США, с Японией, тем более с Тайванем, возвращение которого под контроль Пекина является необсуждаемым пунктом. То есть Москва и Пекин могут обсуждать — и, несомненно, делают это — любые чувствительные вопросы, в том числе и военного характера, включая и идущие, и даже планирующиеся военные операции. Но обсуждают их они с целью как помочь друг другу, так и научиться друг у друга полезному опыту, а не для того, чтобы продемонстрировать свое недовольство или тем более оказать давление. Вот в чем суть отношений, которую опять-таки не может понять Зеленский и даже некоторые западные лидеры.Означает ли это, что Россия и Китай абсолютно одинаково смотрят на все стоящие перед ними вызовы и готовы использовать одинаковые способы ведения боевых действий в собственных конфликтах? Конечно, нет — и вызовы, и конфликты у нас разные. Хотя противник в целом общий, но и он применяет в отношении нас разные приемы. Более того, он делает ставку на внесение раскола в российско-китайское взаимодействие, чтобы потом постепенно расширить его и даже столкнуть нас. Но это ему точно не удастся: наш альянс прошел в свое время через серьезнейшие испытания и возродился после этого в новом, надежном виде. Одной из важных причин краха прошлого альянса стало, кстати, вмешательство Москвы в исключительные полномочия Пекина, когда в 1958 году Никита Хрущев попытался обусловить продолжение сотрудничества в военной сфере (строительство военных кораблей) созданием чуть ли не общего командования двух флотов на Тихом океане. Причем он предлагал это искренне, думая, что так и надо, ведь у нас был общий враг, США, — и совершенно не понимал, что тем самым сильно оскорбил Мао (китайцы расценили это предложение как унижение их национального суверенитета), и без того не слишком позитивно настроенного к советскому правителю.Но сейчас отношения двух лидеров носят принципиально иной характер. Поэтому вбить клин между ними никому не удастся, тем более такими примитивными приемами, основная цель которых — укрепить дух Зеленского.Россия не собирается применять ядерное оружие против Украины, но это не означает, что она ни в коем случае никогда его не применит в битве на Украине. Потому что степень эскалации конфликта определяется Западом, и теоретически он может довести ситуацию до того момента, когда применение "оружия Судного дня" станет неизбежным. Причем даже не против Украины, а против объектов ВПК и инфраструктуры, используемой западными странами для снабжения ВСУ. Вот о чем нужно постоянно помнить европейским лидерам, а не выдумывать "китайские сказки" для Зеленского.

украина

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украина, аналитика, колумнисты, китай, россия, си цзиньпин, владимир зеленский