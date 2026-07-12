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https://uz.sputniknews.ru/20260712/bguiya-realizoval-obrazovatelnuyu-programmu-magistratury-s-karshinskim-gosuniversitetom-58989950.html
БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом
БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом
Sputnik Узбекистан
Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском госуниверситете, а в 2025 году приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ
2026-07-12T10:59+0500
2026-07-12T10:59+0500
образование
сотрудничество
узбекистан
беларусь
высшее образование
магистратура
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет иностранных языков успешно реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом, сообщает БелТА.Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском государственном университете, а в 2025-ом приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ.Она добавила, что вуз детально проработал каждый учебный модуль, чтобы объединить лучшие традиции белорусской лингвистической школы и научно-педагогический потенциал узбекских коллег.В текущем году БГУИЯ ожидает рост количества обучающихся по этой программе, студенты приедут не только из Каршинского государственного университета, к проекту также присоединится Узбекский государственный университет мировых языков.
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образование, сотрудничество, узбекистан, беларусь, высшее образование, магистратура
образование, сотрудничество, узбекистан, беларусь, высшее образование, магистратура

БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом

10:59 12.07.2026
© информационное агентство "Белта"БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом
БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2026
© информационное агентство "Белта"
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Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском госуниверситете, а в 2025 году приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет иностранных языков успешно реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом, сообщает БелТА.
“В Белорусском государственном университете иностранных языков успешно завершилась первая в истории вуза совместная образовательная программа магистратуры, которая была реализована в рамках договора о сотрудничестве с Каршинским государственным университетом (Узбекистан)”, — говорится в сообщении.
Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском государственном университете, а в 2025-ом приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ.
"Интернационализация образования — один из главных приоритетов нашего университета. Мы гордимся, что нам удалось успешно реализовать совместную образовательную программу магистратуры с Каршинским государственным университетом. Это всегда сложный и долгий процесс согласования учебных планов, адаптации нормативных баз и синхронизации образовательных стандартов. Однако благодаря высокому профессионализму, открытости и взаимному доверию команд БГУИЯ и КарГУ были успешно преодолены все организационные барьеры", — рассказала ректор БГУИЯ Наталья Лаптева.
Она добавила, что вуз детально проработал каждый учебный модуль, чтобы объединить лучшие традиции белорусской лингвистической школы и научно-педагогический потенциал узбекских коллег.
"Результатом этой кропотливой работы стала сбалансированная, гибкая и по-настоящему качественная программа, которая отвечает самым высоким международным требованиям. Сегодня, глядя на успехи наших магистрантов, мы с уверенностью можем сказать, что этот сложный путь был пройден не зря. Мы не просто создали эффективный образовательный маршрут, но и заложили прочный фундамент для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между нашими университетами и странами", — подчеркнула ректор.
В текущем году БГУИЯ ожидает рост количества обучающихся по этой программе, студенты приедут не только из Каршинского государственного университета, к проекту также присоединится Узбекский государственный университет мировых языков.
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