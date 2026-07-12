https://uz.sputniknews.ru/20260712/bguiya-realizoval-obrazovatelnuyu-programmu-magistratury-s-karshinskim-gosuniversitetom-58989950.html

БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом

БГУИЯ реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом

Sputnik Узбекистан

Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском госуниверситете, а в 2025 году приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ

2026-07-12T10:59+0500

2026-07-12T10:59+0500

2026-07-12T10:59+0500

образование

сотрудничество

узбекистан

беларусь

высшее образование

магистратура

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет иностранных языков успешно реализовал образовательную программу магистратуры с Каршинским госуниверситетом, сообщает БелТА.Дипломы магистра по специальности "теоретическая и прикладная лингвистика" получили четыре представительницы Узбекистана, которые в 2024 году начали обучение в Каршинском государственном университете, а в 2025-ом приехали в Беларусь и продолжили обучение в БГУИЯ.Она добавила, что вуз детально проработал каждый учебный модуль, чтобы объединить лучшие традиции белорусской лингвистической школы и научно-педагогический потенциал узбекских коллег.В текущем году БГУИЯ ожидает рост количества обучающихся по этой программе, студенты приедут не только из Каршинского государственного университета, к проекту также присоединится Узбекский государственный университет мировых языков.

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образование, сотрудничество, узбекистан, беларусь, высшее образование, магистратура