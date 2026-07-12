Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260712/drevnyaya-buxara--gorod-kotoryy-vybirayut-puteshestvenniki-58083967.html
Древняя Бухара — город, который выбирают путешественники
Древняя Бухара — город, который выбирают путешественники
Sputnik Узбекистан
Фотолента знакомит зрителей с архитектурными жемчужинами древнего города, его туристической жизнью и уникальным культурным колоритом
2026-07-12T18:13+0500
2026-07-12T18:13+0500
фото
фотолента
фотограф
бухара
архитектурное наследие
архитектура
узбекистан
история
туризм
туризм на шелковом пути
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085046_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_820dbccbef3d2ee317605dec2f0c55e1.jpg
Древняя Бухара продолжает оставаться одним из главных центров культурного туризма Узбекистана. На представленных снимках запечатлены исторические памятники города, его знаменитые медресе, купольные торговые ряды, архитектурные ансамбли и оживленные улицы, где ежедневно встречаются путешественники со всего мира.Фоторепортаж показывает Бухару как город, в котором многовековая история органично сочетается с современной жизнью. Туристы знакомятся с уникальными памятниками средневековой архитектуры, посещают ремесленные мастерские, восточные базары и уютные площади старого города. Особую атмосферу создают величественные фасады медресе, древние купола торговых комплексов и колоритные сцены городской жизни.Сегодня Бухара остается одним из самых посещаемых туристических направлений Центральной Азии, привлекая гостей своим богатым историческим наследием, самобытной культурой и неповторимой атмосферой Востока.
бухара
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085046_96:0:1519:1067_1920x0_80_0_0_8b34961aa9602fdc3ffd5f7146c5af70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фотолента, фотограф, бухара, архитектурное наследие, архитектура, узбекистан, история, туризм, туризм на шелковом пути, туристы, турист, культурное наследие, великий шелковый путь, фото
фото, фотолента, фотограф, бухара, архитектурное наследие, архитектура, узбекистан, история, туризм, туризм на шелковом пути, туристы, турист, культурное наследие, великий шелковый путь, фото

Древняя Бухара — город, который выбирают путешественники

18:13 12.07.2026
Подписаться
Фотолента знакомит зрителей с архитектурными жемчужинами древнего города, его туристической жизнью и уникальным культурным колоритом.
Древняя Бухара продолжает оставаться одним из главных центров культурного туризма Узбекистана. На представленных снимках запечатлены исторические памятники города, его знаменитые медресе, купольные торговые ряды, архитектурные ансамбли и оживленные улицы, где ежедневно встречаются путешественники со всего мира.
Фоторепортаж показывает Бухару как город, в котором многовековая история органично сочетается с современной жизнью. Туристы знакомятся с уникальными памятниками средневековой архитектуры, посещают ремесленные мастерские, восточные базары и уютные площади старого города. Особую атмосферу создают величественные фасады медресе, древние купола торговых комплексов и колоритные сцены городской жизни.
Сегодня Бухара остается одним из самых посещаемых туристических направлений Центральной Азии, привлекая гостей своим богатым историческим наследием, самобытной культурой и неповторимой атмосферой Востока.
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0