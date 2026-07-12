Древняя Бухара — город, который выбирают путешественники
Подписаться
Фотолента знакомит зрителей с архитектурными жемчужинами древнего города, его туристической жизнью и уникальным культурным колоритом.
Древняя Бухара продолжает оставаться одним из главных центров культурного туризма Узбекистана. На представленных снимках запечатлены исторические памятники города, его знаменитые медресе, купольные торговые ряды, архитектурные ансамбли и оживленные улицы, где ежедневно встречаются путешественники со всего мира.
Фоторепортаж показывает Бухару как город, в котором многовековая история органично сочетается с современной жизнью. Туристы знакомятся с уникальными памятниками средневековой архитектуры, посещают ремесленные мастерские, восточные базары и уютные площади старого города. Особую атмосферу создают величественные фасады медресе, древние купола торговых комплексов и колоритные сцены городской жизни.
Сегодня Бухара остается одним из самых посещаемых туристических направлений Центральной Азии, привлекая гостей своим богатым историческим наследием, самобытной культурой и неповторимой атмосферой Востока.
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара