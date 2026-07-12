https://uz.sputniknews.ru/20260712/minenergo-uzbekistana-predupredilo-o-bolshoy-nagruzke-na-energosistemu-iz-za-jary-58993210.html

Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары

Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары

Sputnik Узбекистан

В этой связи перед всеми предприятиями системы поставлены дополнительные задачи по обеспечению надежной работы электрических сетей и подстанций, предупреждению аварийных ситуаций и усилению профилактического контроля

2026-07-12T14:07+0500

2026-07-12T14:07+0500

2026-07-12T14:07+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары.В предстоящие жаркие дни суточное потребление электроэнергии по республике, по прогнозам, достигнет 280 млн кВт·ч, а максимальная нагрузка составит 13–13,3 ГВт.Такие данные озвучили на очередном заседании Республиканского штаба по вопросам обеспечения стабильной работы объектов топливно-энергетической системы в летний период, бесперебойного электроснабжения потребителей, а также эффективной организации и координации государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.Речь шла о подготовке к пиковым нагрузкам.Кроме того:

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энергетика, электроэнергия, общественное мнение, министерство энергетики узбекистана, погода в узбекистане, жара