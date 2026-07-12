https://uz.sputniknews.ru/20260712/minenergo-uzbekistana-predupredilo-o-bolshoy-nagruzke-na-energosistemu-iz-za-jary-58993210.html
Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары
Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары
Sputnik Узбекистан
В этой связи перед всеми предприятиями системы поставлены дополнительные задачи по обеспечению надежной работы электрических сетей и подстанций, предупреждению аварийных ситуаций и усилению профилактического контроля
2026-07-12T14:07+0500
2026-07-12T14:07+0500
2026-07-12T14:07+0500
энергетика
электроэнергия
общественное мнение
министерство энергетики узбекистана
погода в узбекистане
жара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58988536_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_041d9cbfbaec36e0a52ef46353a6fcf3.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары.В предстоящие жаркие дни суточное потребление электроэнергии по республике, по прогнозам, достигнет 280 млн кВт·ч, а максимальная нагрузка составит 13–13,3 ГВт.Такие данные озвучили на очередном заседании Республиканского штаба по вопросам обеспечения стабильной работы объектов топливно-энергетической системы в летний период, бесперебойного электроснабжения потребителей, а также эффективной организации и координации государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.Речь шла о подготовке к пиковым нагрузкам.Кроме того:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58988536_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6b455181b8110acf6b2ab5a50f91bf59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
энергетика, электроэнергия, общественное мнение, министерство энергетики узбекистана, погода в узбекистане, жара
энергетика, электроэнергия, общественное мнение, министерство энергетики узбекистана, погода в узбекистане, жара
Минэнерго Узбекистана предупредило о большой нагрузке на энергосистему из-за жары
В этой связи перед всеми предприятиями системы поставлены дополнительные задачи по обеспечению надежной работы электрических сетей и подстанций, предупреждению аварийных ситуаций и усилению профилактического контроля.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Минэнерго Узбекистана предупредило
о большой нагрузке на энергосистему из-за жары.
В предстоящие жаркие дни суточное потребление электроэнергии по республике, по прогнозам, достигнет 280 млн кВт·ч, а максимальная нагрузка составит 13–13,3 ГВт.
Такие данные озвучили на очередном заседании Республиканского штаба по вопросам обеспечения стабильной работы объектов топливно-энергетической системы в летний период, бесперебойного электроснабжения потребителей, а также эффективной организации и координации государственного контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.
Речь шла о подготовке к пиковым нагрузкам.
“В этой связи перед всеми предприятиями системы поставлены дополнительные задачи по обеспечению надежной работы электрических сетей и подстанций, предупреждению аварийных ситуаций и усилению профилактического контроля”, — говорится в сообщении.
в условиях ожидаемой жаркой погоды поручено организовать работы по погрузке и разгрузке бензина, дизельного топлива и сжиженного газа в условиях усиленного контроля при строгом соблюдении требований промышленной и пожарной безопасности;
в целях снижения риска возникновения пожаров и взрывов принято решение о временной приостановке работ по погрузке и разгрузке сжиженного газа в периоды высокой температуры воздуха.