https://uz.sputniknews.ru/20260712/ministr-eek-strany-eaes-suschestvenno-prodvinulis-v-razvitii-vie-i-energosberejenii-58989726.html

Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении

Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении

Sputnik Узбекистан

Арзыбек Кожошев обратил внимание на важность эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов

2026-07-12T10:15+0500

2026-07-12T10:15+0500

2026-07-12T10:15+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

возобновляемые источники энергии

энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/07/41448419_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_974d3c752c918ddc3cc50bbec5daaae8.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении, отметил Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Он принял участие в работе сессии "Ускорение инноваций и перехода в энергетических системах для обеспечения справедливости и устойчивости в целях продвижения глобального устойчивого развития", прошедшей в Нью-Йорке в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию – 2026.Кожошев подробно информировал зарубежных коллег о реализуемых в странах Союза проектах в сфере энергетики. Он также рассказал об ответах государств евразийской "пятерки" на вызовы, связанные с изменениями в бизнес-моделях, хозяйственных связях и логистике поставок энергоресурсов.По его мнению, особая роль в этих процессах принадлежит энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработке программ по снижению энергоемкости промышленности и внедрению энергосберегающих технологий в различных отраслях, а также развитию систем накопления энергии.Кожошев акцентировал внимание на важности эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, возобновляемые источники энергии, энергетика