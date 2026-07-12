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Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении
Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении
Sputnik Узбекистан
Арзыбек Кожошев обратил внимание на важность эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов
2026-07-12T10:15+0500
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2026-07-12T10:15+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
возобновляемые источники энергии
энергетика
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении, отметил Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Он принял участие в работе сессии "Ускорение инноваций и перехода в энергетических системах для обеспечения справедливости и устойчивости в целях продвижения глобального устойчивого развития", прошедшей в Нью-Йорке в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию – 2026.Кожошев подробно информировал зарубежных коллег о реализуемых в странах Союза проектах в сфере энергетики. Он также рассказал об ответах государств евразийской "пятерки" на вызовы, связанные с изменениями в бизнес-моделях, хозяйственных связях и логистике поставок энергоресурсов.По его мнению, особая роль в этих процессах принадлежит энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработке программ по снижению энергоемкости промышленности и внедрению энергосберегающих технологий в различных отраслях, а также развитию систем накопления энергии.Кожошев акцентировал внимание на важности эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, возобновляемые источники энергии, энергетика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, возобновляемые источники энергии, энергетика
Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении
Арзыбек Кожошев обратил внимание на важность эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik
. Страны ЕАЭС существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении, отметил Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Он принял участие в работе сессии "Ускорение инноваций и перехода в энергетических системах для обеспечения справедливости и устойчивости в целях продвижения глобального устойчивого развития", прошедшей в Нью-Йорке в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию – 2026.
Кожошев подробно информировал зарубежных коллег о реализуемых в странах Союза проектах в сфере энергетики. Он также рассказал об ответах государств евразийской "пятерки" на вызовы, связанные с изменениями в бизнес-моделях, хозяйственных связях и логистике поставок энергоресурсов.
"В этих условиях диверсификация энергобаланса приобретает особую значимость для ЕАЭС. Необходим поиск экономически оправданного соотношения между традиционными и возобновляемыми источниками энергии, снижение зависимости от ископаемых источников и активная интеграция в энергетическую систему атомной, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии", – отметил министр.
По его мнению, особая роль в этих процессах принадлежит энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработке программ по снижению энергоемкости промышленности и внедрению энергосберегающих технологий в различных отраслях, а также развитию систем накопления энергии.
"В ЕАЭС есть все условия и возможности для успешного развития этих направлений. Мы существенно продвинулись в развитии ВИЭ и энергосбережении за последние годы", – подчеркнул представитель ЕЭК.
Кожошев акцентировал внимание на важности эффективного использования преимуществ евразийской экономической интеграции, включая скоординированную энергетическую политику и формирование общих рынков энергоресурсов.