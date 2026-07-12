https://uz.sputniknews.ru/20260712/peregovorov-ne-budet-tri-strany-poklyalis-vdolbit-rossiyu-v-kamennyy-vek-58990650.html

Переговоров не будет: три страны поклялись вдолбить Россию в каменный век

Переговоров не будет: три страны поклялись вдолбить Россию в каменный век

Sputnik Узбекистан

Пришла весть, что крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% своих сотрудников. 12.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-12T17:05+0500

2026-07-12T17:05+0500

2026-07-12T17:05+0500

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Пришла весть, что крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% своих сотрудников.Прибалтийские аналитики с азартом бросились за подробностями: наверняка сокращение живой рабочей силы связано с повальной роботизацией и внедрением передового западного ИИ, а освободившиеся работники теперь смогут заняться свободными искусствами или гендерными исследованиями, пока русские машинисты в армяках продолжают топить свои паровозы берестой.Однако выяснилось, что эти увольнения — только начало, потому что налицо "резкое ухудшение ситуации на рынке железнодорожных грузоперевозок" на фоне разрыва экономических связей с Россией и антироссийских санкций.Погодите, но это же невозможно: всякий знает, что кружевные трусы и марширующие эсэсовцы — гарантия процветания в противовес загниванию в орбите России, когда советские имперцы силком создали в регионе мощнейшую индустриальную базу и превратили его фактически в экономическую витрину СССР.Может, это какая-то временная флуктуация, или в прибалтийские квантовые компьютеры забрался вирус?Увы: по официальным данным, только за первый квартал этого года в Латвии объем грузоперевозок упал на 18%, а доходы бюджета Латвии от грузового транзита уменьшились с 14 до трех процентов. Из-за отказа от кооперации с Россией стоимость транзитного движения через Латвию значительно возросла, и теперь это может привести к сокращению объемов грузоперевозок примерно на 40% по сравнению с ранее ожидаемыми показателями.Польский мозговой центр OSW по этому поводу сообщил, что "после начала войны на Украине и введения санкций, ограничивающих торговлю с Россией, транспортно‑транзитная модель Латвии рухнула". Даже в латвийском правительстве признались в "необратимом изменении возможности развития транзитного сектора в Балтийском регионе".А тут еще неблагодарные русские 1 июля прекратили движение через некоторые железнодорожные пункты пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией и подняли вдвое тарифы на оставшийся грузовой транзит в Прибалтику через свою территорию.Ладно, что вы пристали со своими железными дорогами. Может, в других областях Латвия впереди планеты всей?Ой, в первые четыре месяца 2026 года транзит через морские порты тоже упал почти на 15%. Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic получила от рейтингового агентства Fitch красную карточку и негативный рейтинг: по данным агентства, наблюдается "деградация финансовой стабильности и острый недостаток ликвидности".По данным европейских мозговых центров, Латвия, "застрявшая" в стагнации, "неуклонно становится самой бедной страной Прибалтики".Хорошо, Латвию вычеркиваем. Но другие-то прибалтийские тигры наверняка в полном порядке?Да что же это такое. По последним отчетам, в Эстонии четвертый год подряд бушует рецессия, конкурентоспособность экономики неуклонно падает, а стоимость жизни стремительно растет.В Литве, на которую были большие надежды и которую уже громко именовали "новым региональным лидером", по факту самый высокий уровень банкротств компаний, а ожидания населения относительно экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев — "самые пессимистичные за несколько лет". Подобно Латвии, с 2022 года Литва теряет из-за прекращения перевозок из и в Россию около 100 миллионов евро дохода в год, и это чисто транзит — без косвенных эффектов.Как передает Bloomberg, "страны Балтии серьезно пострадали из-за санкций ЕС против России" (которые они неистово поддерживали), и теперь медный таз является там самым популярным бытовым предметом.Например, после торжественного выхода Прибалтики из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), среднегодовая стоимость электроэнергии для домохозяйств в Прибалтике стала ровно в два раза больше. Прекращение торговых связей с Россией и отказ от ее энергоресурсов в сочетании с резким увеличением расходов на оборону в рамках НАТО и помощь Украине затягивают на тонкой шее балтийских мосек тугую петлю.Но при этом ненависть прибалтов к России только усиливается. Для примера: если посмотреть только на этот год, с его начала антироссийская риторика присутствует практически во всех (!) выступлениях и заявлениях высших должностных лиц Литвы, Латвии и Эстонии по любым вопросам.Премьер Латвии Силиня визжит, что "нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции". Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что "никто не воспринимает всерьез идею скорого мира, и даже если формально мир наступит, никто не перестанет считать Россию агрессивной страной". Его коллега из Литвы Будрис и вовсе осмелел: "У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы".Параллельно с этим в Прибалтике взят курс на "полное исключение русского языка из публичного пространства", ведутся разговоры о массовой депортации "нелояльных" русскоязычных, и одновременно с этим Латвия, Литва и Эстония попросили Трампа разместить на их территории ядерное оружие, чтобы России было очень страшно.Как и предсказывалось, русофобия стоит очень дорого и обходится обезумевшим болонкам в постепенное уничтожение своих стран. Это цивилизационный выбор, который мы должны уважать и всячески поддерживать.А это значит — добро пожаловать в ад, который ради шутки назвали волшебным садом.

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колумнисты, россия, нато, латвия, эстония