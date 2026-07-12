https://uz.sputniknews.ru/20260712/pri-kakom-uslovii-vozmojen-dialog-s-nato--mid-rossii-58989552.html

При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России

При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России

Sputnik Узбекистан

По словам директора департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем

2026-07-12T09:45+0500

2026-07-12T09:45+0500

2026-07-12T09:45+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности."На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РФ.

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