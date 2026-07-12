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https://uz.sputniknews.ru/20260712/pri-kakom-uslovii-vozmojen-dialog-s-nato--mid-rossii-58989552.html
При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России
При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России
Sputnik Узбекистан
По словам директора департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем
2026-07-12T09:45+0500
2026-07-12T09:45+0500
мид рф
в мире
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нато
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности."На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РФ.
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мид рф, в мире, россия, нато
мид рф, в мире, россия, нато

При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России

09:45 12.07.2026
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2026
© Sputnik / Евгений Одиноков
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По словам директора департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности", — отметил дипломат.
По его словам, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
"На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РФ.
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