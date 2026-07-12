https://uz.sputniknews.ru/20260712/pri-kakom-uslovii-vozmojen-dialog-s-nato--mid-rossii-58989552.html
При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России
При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России
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По словам директора департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем
2026-07-12T09:45+0500
2026-07-12T09:45+0500
2026-07-12T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности."На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РФ.
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мид рф, в мире, россия, нато
мид рф, в мире, россия, нато
При каком условии возможен диалог с НАТО — МИД России
По словам директора департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости
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"Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности", — отметил дипломат.
По его словам, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
"На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РФ.