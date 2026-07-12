https://uz.sputniknews.ru/20260712/rossiyskaya-armiya-porazila-obekty-toplivnoy-infrastruktury-na-ukraine-58994605.html

Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине

Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине

Sputnik Узбекистан

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах

2026-07-12T16:15+0500

2026-07-12T16:15+0500

2026-07-12T16:15+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине, используемые в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.

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