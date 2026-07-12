https://uz.sputniknews.ru/20260712/rossiyskaya-armiya-porazila-obekty-toplivnoy-infrastruktury-na-ukraine-58994605.html
Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине
Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине
Sputnik Узбекистан
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах
2026-07-12T16:15+0500
2026-07-12T16:15+0500
2026-07-12T16:15+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине, используемые в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.
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в мире, россия, украина, безопасность, всу
в мире, россия, украина, безопасность, всу
Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Российская армия поразила объекты топливной инфраструктуры на Украине, используемые в интересах ВСУ, сообщает
Минобороны РФ.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 158 районах.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.