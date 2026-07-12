https://uz.sputniknews.ru/20260712/tpp-uzbekistana-i-shri-lanki-namereny-podpisat-memorandum-o-vzaimoponimanii-58993641.html
ТПП Узбекистана и Шри-Ланки намерены подписать Меморандум о взаимопонимании
ТПП Узбекистана и Шри-Ланки намерены подписать Меморандум о взаимопонимании
Sputnik Узбекистан
Документ позволит укрепить деловые связи и расширить проведение совместных бизнес-форумов и B2B-встреч
2026-07-12T15:12+0500
2026-07-12T15:12+0500
2026-07-12T15:12+0500
узбекистан
шри-ланка
тпп
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. ТПП Узбекистана и Шри-Ланки намерены подписать Меморандум о взаимопонимании, сообщает ИА "Дунё".В ходе пребывания в Узбекистане делегации Шри-Ланки во главе с первым заместителем министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма Аруни Ранараджа стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций, развитие прямых контактов между предпринимателями и реализацию совместных проектов.Приоритетными направлениями назвали туризм, текстильную промышленность, информационные технологии, фармацевтику, переработку сельхозпродукции и сферу услуг.Узбекских предпринимателей пригласили принять участие в международной выставке "Sri Lanka Expo 2027" для поиска новых партнеров и расширения экспортных возможностей.Стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-кругами двух стран.
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узбекистан, шри-ланка, тпп, сотрудничество, меморандум
узбекистан, шри-ланка, тпп, сотрудничество, меморандум
ТПП Узбекистана и Шри-Ланки намерены подписать Меморандум о взаимопонимании
Документ позволит укрепить деловые связи и расширить проведение совместных бизнес-форумов и B2B-встреч.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
ТПП Узбекистана и Шри-Ланки намерены подписать Меморандум о взаимопонимании, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе пребывания в Узбекистане делегации Шри-Ланки во главе с первым заместителем министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма Аруни Ранараджа стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций, развитие прямых контактов между предпринимателями и реализацию совместных проектов.
Приоритетными направлениями назвали туризм, текстильную промышленность, информационные технологии, фармацевтику, переработку сельхозпродукции и сферу услуг.
“Также была поддержана инициатива по подписанию Меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Национальной торгово-промышленной палатой Шри-Ланки. Документ позволит укрепить деловые связи и расширить проведение совместных бизнес-форумов и B2B-встреч”, — говорится в сообщении.
Узбекских предпринимателей пригласили принять участие в международной выставке "Sri Lanka Expo 2027" для поиска новых партнеров и расширения экспортных возможностей.
Стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-кругами двух стран.