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Узбекистанец стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF
Узбекистанец стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF
Sputnik Узбекистан
Чемпион Олимпиады Париж-2024 одолел американского соперника на турнире в Грузии
2026-07-12T09:25+0500
2026-07-12T09:25+0500
спорт
узбекистан
турнир
спортивная борьба
грузия
победа
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанец Разамбек Джамалов стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF, сообщает пресс-служба НОК.Первый в Грузии международный турнир организовала Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) на Tbilisi Arena.В финальной схватке он вышел на ковер против американца Джаррета Джейкса и победил со счетом 3:2, добавили в НОК.
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спорт, узбекистан, турнир, спортивная борьба, грузия, победа
спорт, узбекистан, турнир, спортивная борьба, грузия, победа

Узбекистанец стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF

09:25 12.07.2026
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанец Разамбек Джамалов стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF в Грузии
Узбекистанец Разамбек Джамалов стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF в Грузии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Чемпион Олимпиады Париж-2024 одолел американского соперника на турнире в Грузии.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистанец Разамбек Джамалов стал победителем международного турнира по спортивной борьбе RAF, сообщает пресс-служба НОК.
Первый в Грузии международный турнир организовала Американская организация по вольной борьбе RAF (Real American Freestyle) на Tbilisi Arena.
“В Грузии проходит международный турнир по спортивной борьбе RAF. Одним из его участников стал представитель Узбекистана, чемпион летних Олимпийских игр Парижа-2024 по вольной борьбе Разамбек Джамалов, который уверенно начал выступление с победы”, — говорится в сообщении.
В финальной схватке он вышел на ковер против американца Джаррета Джейкса и победил со счетом 3:2, добавили в НОК.
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