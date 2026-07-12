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https://uz.sputniknews.ru/20260712/v-uzbekistane-temy-klimata-i-ekologii-integrirovali-v-programmy-7-shkolnyx-predmetov-58992376.html
В Узбекистане темы климата и экологии интегрировали в программы 7 школьных предметов
В Узбекистане темы климата и экологии интегрировали в программы 7 школьных предметов
Sputnik Узбекистан
Республика подтвердила намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году
2026-07-12T13:05+0500
2026-07-12T13:05+0500
образование
школы
узбекистан
экология
общество
юнеско
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане климатические и экологические темы интегрированы в программы семи школьных предметов, а также в подготовку и повышение квалификации учителей. Об этом представители республики рассказали на саммите ЮНЕСКО в Париже, сообщает ИА "Дунё"."Саммит по трансформации образования +4" был посвящен оценке прогресса в достижении Цели устойчивого развития 4 и развитию международного сотрудничества в сфере образования. Узбекистан на саммите представила делегация во главе с первым замминистра дошкольного и школьного образования Шерзодом Каримовым, который выступил на сессии, посвященной климатическому и экологическому образованию.В качестве важного примера связи экологических вызовов с качеством жизни и необходимостью развития климатического образования отмечен опыт региона Приаралья.Узбекистан также подтвердил намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году.
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образование, школы, узбекистан, экология, общество, юнеско
образование, школы, узбекистан, экология, общество, юнеско

В Узбекистане темы климата и экологии интегрировали в программы 7 школьных предметов

13:05 12.07.2026
© SputnikВ общеобразовательной школе №9 Самарканда работает педагог из Сахалина
В общеобразовательной школе №9 Самарканда работает педагог из Сахалина - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2026
© Sputnik
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Республика подтвердила намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане климатические и экологические темы интегрированы в программы семи школьных предметов, а также в подготовку и повышение квалификации учителей. Об этом представители республики рассказали на саммите ЮНЕСКО в Париже, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся "Саммит по трансформации образования +4"
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся Саммит по трансформации образования +4 - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2026
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся "Саммит по трансформации образования +4"
© ИА "Дунё"
"Саммит по трансформации образования +4" был посвящен оценке прогресса в достижении Цели устойчивого развития 4 и развитию международного сотрудничества в сфере образования. Узбекистан на саммите представила делегация во главе с первым замминистра дошкольного и школьного образования Шерзодом Каримовым, который выступил на сессии, посвященной климатическому и экологическому образованию.

“Отмечалось, что климатические и экологические темы интегрированы в программы семи школьных предметов, а также в подготовку и повышение квалификации учителей. Участникам саммита представили инициативы Узбекистана, включая проект "Экологические школы", охватывающий 694 школы и более 100 тысяч учащихся, программы "Юные чемпионы климата" и "Юные зеленые послы", а также инициативу "Юный фермер" по обучению принципам устойчивого сельского хозяйства”, — говорится в сообщении.

В качестве важного примера связи экологических вызовов с качеством жизни и необходимостью развития климатического образования отмечен опыт региона Приаралья.
Узбекистан также подтвердил намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году.
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