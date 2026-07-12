https://uz.sputniknews.ru/20260712/v-uzbekistane-temy-klimata-i-ekologii-integrirovali-v-programmy-7-shkolnyx-predmetov-58992376.html

В Узбекистане темы климата и экологии интегрировали в программы 7 школьных предметов

В Узбекистане темы климата и экологии интегрировали в программы 7 школьных предметов

Sputnik Узбекистан

Республика подтвердила намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году

2026-07-12T13:05+0500

2026-07-12T13:05+0500

2026-07-12T13:05+0500

образование

школы

узбекистан

экология

общество

юнеско

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане климатические и экологические темы интегрированы в программы семи школьных предметов, а также в подготовку и повышение квалификации учителей. Об этом представители республики рассказали на саммите ЮНЕСКО в Париже, сообщает ИА "Дунё"."Саммит по трансформации образования +4" был посвящен оценке прогресса в достижении Цели устойчивого развития 4 и развитию международного сотрудничества в сфере образования. Узбекистан на саммите представила делегация во главе с первым замминистра дошкольного и школьного образования Шерзодом Каримовым, который выступил на сессии, посвященной климатическому и экологическому образованию.В качестве важного примера связи экологических вызовов с качеством жизни и необходимостью развития климатического образования отмечен опыт региона Приаралья.Узбекистан также подтвердил намерение укреплять экологическое образование, присоединившись к Партнерству ЮНЕСКО по экологизации образования и поставив цель преобразовать не менее 50% школ страны в "зеленые школы" к 2030 году.

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образование, школы, узбекистан, экология, общество, юнеско