https://uz.sputniknews.ru/20260712/xvatit-li-nedelnogo-otpuska-chtoby-otdoxnut-58891259.html

Хватит ли недельного отпуска, чтобы отдохнуть

Хватит ли недельного отпуска, чтобы отдохнуть

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказал, сколько времени требуется мозгу, чтобы выйти из рабочего режима

2026-07-12T22:03+0500

2026-07-12T22:03+0500

2026-07-12T22:03+0500

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Первая неделя отпуска часто проходит незаметно, потому что мозгу нужно время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора психологических наук Дмитрия Ягудина. По словам специалиста, в первые три-пять дней многие продолжают проверять почту и чувствовать тревогу от бездействия — это связано с тем, что мозг еще не вышел из рабочего режима. К концу второй недели, по его наблюдениям, улучшается сон, возвращается концентрация и появляется энергия.Психолог напомнил, что отдых — это не просто отсутствие работы. Гораздо важнее смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума. Он считает, что две недели на море с ноутбуком вряд ли помогут, а вот несколько дней без связи в горах могут дать серьезную перезагрузку.Ягудин добавил, что многие путают отпуск ради впечатлений и паузу, необходимую для восстановления. Он порекомендовал заранее закрывать рабочие вопросы и не брать дела с собой, иначе мозг продолжит возвращаться к старым задачам даже в период отпуска."Неделя отпуска действительно помогает, но чаще как пауза, чем как полноценное восстановление, особенно если человек уже находится в стадии эмоционального истощения", — резюмировал психолог.

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мнение эксперта, отпуск, мозг, информационные технологии, работа