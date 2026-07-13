https://uz.sputniknews.ru/20260713/cha-u23-po-legkoy-atletike-uzbekistan-zavershil-sorevnovaniya-s-10-nagradami-58998969.html
ЧА U23 по легкой атлетике: Узбекистан завершил соревнования с 10 наградами
ЧА U23 по легкой атлетике: Узбекистан завершил соревнования с 10 наградами
Sputnik Узбекистан
Состязания прошли в китайском Ордосе. Команда республики заняла третье место в общекомандном зачете, уступив лишь сборным Китая и Японии
2026-07-13T09:44+0500
2026-07-13T09:44+0500
2026-07-13T09:44+0500
спорт
легкая атлетика
чемпионат азии
молодежь
китай
узбекистанцы
медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/109/54/1095475_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_895f7066d762bc4dd6672da1eaf59f9a.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. По итогам молодежного первенства Азии по легкой атлетике в китайском городе Ордос представители Узбекистана завоевали 10 медалей, сообщает НОК.В заключительный день состязаний сборная Узбекистана пополнила свою копилку двумя золотыми и одной бронзовой медалями.Золото:Бронза:Все призеры сборной УзбекистанаЗолотые медали:Серебряные медали:Бронзовая медаль:Шарифа Давронова, прыгнув на 14,24 метра, вновь подтвердила свой статус сильнейшей легкоатлетки Азии в тройном прыжке, добавили в НОК.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/109/54/1095475_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_bffb4ca878a5392bbf5ba41d4dbffa4c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, легкая атлетика, чемпионат азии, молодежь, китай, узбекистанцы, медали
спорт, легкая атлетика, чемпионат азии, молодежь, китай, узбекистанцы, медали
ЧА U23 по легкой атлетике: Узбекистан завершил соревнования с 10 наградами
Состязания прошли в китайском Ордосе. Команда республики заняла третье место в общекомандном зачете, уступив лишь сборным Китая и Японии.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
По итогам молодежного первенства Азии по легкой атлетике в китайском городе Ордос представители Узбекистана завоевали 10 медалей, сообщает
НОК.
“В городе Ордос Китая завершился чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. По итогам чемпионата представители Узбекистана завоевали 10 медалей — 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую, что позволило команде занять третье место в общекомандном зачете, уступив лишь сборным Китая и Японии”, — говорится в сообщении.
В заключительный день состязаний сборная Узбекистана пополнила свою копилку двумя золотыми и одной бронзовой медалями.
Амир Нагаев (прыжки в высоту);
Шарифа Давронова (тройной прыжок);
Угилой Норбоева (семиборье).
Все призеры сборной Узбекистана
Жонбиби Хукмова (бег на 400 метров);
Жонбиби Хукмова (бег на 800 метров);
Валерия Горбатова (прыжки в высоту);
Амир Нагаев (прыжки в высоту);
Шарифа Давронова (тройной прыжок).
Нурхон Очилова (бег на 400 метров с барьерами);
Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту);
Айюбхон Фаёзов (метание молота);
Иброхим Махкамов (тройной прыжок).
Угилой Норбоева (семиборье).
Шарифа Давронова, прыгнув на 14,24 метра, вновь подтвердила свой статус сильнейшей легкоатлетки Азии в тройном прыжке, добавили в НОК.