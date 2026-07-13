https://uz.sputniknews.ru/20260713/cha-u23-po-legkoy-atletike-uzbekistan-zavershil-sorevnovaniya-s-10-nagradami-58998969.html

ЧА U23 по легкой атлетике: Узбекистан завершил соревнования с 10 наградами

ЧА U23 по легкой атлетике: Узбекистан завершил соревнования с 10 наградами

Sputnik Узбекистан

Состязания прошли в китайском Ордосе. Команда республики заняла третье место в общекомандном зачете, уступив лишь сборным Китая и Японии

2026-07-13T09:44+0500

2026-07-13T09:44+0500

2026-07-13T09:44+0500

спорт

легкая атлетика

чемпионат азии

молодежь

китай

узбекистанцы

медали

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. По итогам молодежного первенства Азии по легкой атлетике в китайском городе Ордос представители Узбекистана завоевали 10 медалей, сообщает НОК.В заключительный день состязаний сборная Узбекистана пополнила свою копилку двумя золотыми и одной бронзовой медалями.Золото:Бронза:Все призеры сборной УзбекистанаЗолотые медали:Серебряные медали:Бронзовая медаль:Шарифа Давронова, прыгнув на 14,24 метра, вновь подтвердила свой статус сильнейшей легкоатлетки Азии в тройном прыжке, добавили в НОК.

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Sputnik Узбекистан

спорт, легкая атлетика, чемпионат азии, молодежь, китай, узбекистанцы, медали