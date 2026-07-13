https://uz.sputniknews.ru/20260713/chislennost-gorodskogo-i-selskogo-naseleniya-uzbekistana-po-regionam-59010943.html
Численность городского и сельского населения Узбекистана по регионам — инфографика
Численность городского и сельского населения Узбекистана по регионам — инфографика
Sputnik Узбекистан
Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тыс. 321 человек
2026-07-13T16:16+0500
2026-07-13T16:16+0500
2026-07-13T16:59+0500
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инфографика
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Большая часть населения Узбекистана проживает в городах. По предварительным данным, в городской местности живут 21,3 млн человек, или 54,5% населения. Число сельчан составляет 17,8 млн человек, или 45,5%. Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тысяч 321 человек. Это на 810,6 тыс. человек, или на 2,1% больше, чем показывали текущие статистические расчеты.Численность населения Ташкента составляет 3 млн 224 тыс. 838 человек.В разрезе регионов самое большое число горожан — в Ферганской области, сельских жителей — в Самаркандской. Наименьший разрыв между количеством городских жителей и сельчан — в Сырдарьинской области — 455 и 499 соответственно.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, регион, перепись населения, население, город, село, общество, инфографика, инфографика
узбекистан, регион, перепись населения, население, город, село, общество, инфографика, инфографика
Численность городского и сельского населения Узбекистана по регионам — инфографика
16:16 13.07.2026 (обновлено: 16:59 13.07.2026)
Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тыс. 321 человек.
Большая часть населения Узбекистана проживает в городах. По предварительным данным, в городской местности живут 21,3 млн человек, или 54,5% населения. Число сельчан составляет 17,8 млн человек, или 45,5%.
Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тысяч 321 человек. Это на 810,6 тыс. человек, или на 2,1% больше, чем показывали текущие статистические расчеты.
Численность населения Ташкента составляет 3 млн 224 тыс. 838 человек.
В разрезе регионов самое большое число горожан — в Ферганской области, сельских жителей — в Самаркандской. Наименьший разрыв между количеством городских жителей и сельчан — в Сырдарьинской области — 455 и 499 соответственно.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.