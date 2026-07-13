https://uz.sputniknews.ru/20260713/chislennost-gorodskogo-i-selskogo-naseleniya-uzbekistana-po-regionam-59010943.html

Численность городского и сельского населения Узбекистана по регионам — инфографика

Численность городского и сельского населения Узбекистана по регионам — инфографика

Sputnik Узбекистан

Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тыс. 321 человек

2026-07-13T16:16+0500

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инфографика

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Большая часть населения Узбекистана проживает в городах. По предварительным данным, в городской местности живут 21,3 млн человек, или 54,5% населения. Число сельчан составляет 17,8 млн человек, или 45,5%. Население Узбекистана по состоянию на 15 января 2026 года составило 39 млн 47 тысяч 321 человек. Это на 810,6 тыс. человек, или на 2,1% больше, чем показывали текущие статистические расчеты.Численность населения Ташкента составляет 3 млн 224 тыс. 838 человек.В разрезе регионов самое большое число горожан — в Ферганской области, сельских жителей — в Самаркандской. Наименьший разрыв между количеством городских жителей и сельчан — в Сырдарьинской области — 455 и 499 соответственно.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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узбекистан, регион, перепись населения, население, город, село, общество, инфографика, инфографика