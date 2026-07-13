https://uz.sputniknews.ru/20260713/filial-mgtu-im-n-e-baumana-v-tashkente-obyavil-priem-na-20262027-uchebnyy-god-59004224.html

Ташкентский филиал Бауманки объявил прием на 2026/2027 учебный год

Ташкентский филиал Бауманки объявил прием на 2026/2027 учебный год

Sputnik Узбекистан

Документы принимают на три направления подготовки, уже включенные в лицензию филиала. Вуз нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров

2026-07-13T12:07+0500

2026-07-13T12:07+0500

2026-07-13T14:34+0500

общество

высшее образование

узбекистан

ташкент

мгту имени баумана

филиал

учебный год

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана в Ташкенте начал приемную кампанию на 2026/2027 учебный год. Документы принимают с 20 июня по 18 августа 2026 года на три направления подготовки, уже включенные в лицензию филиала:Обучение будут вести по основным и фундаментальным дисциплинам на русском языке преподаватели Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (Россия).Филиал нацелен на:По окончании вуза выпускники получат диплом МГТУ им. Н. Э. Баумана, признаваемый во всем мире. До завершения строительства постоянного кампуса в Новом Ташкенте занятия организуют в двух локациях Ташкента.В новом кампусе к 2030 году планируют создать учебно-лабораторный корпус на 2 000 мест с современным оборудованием и общежитие для студентов на 800 мест. Для его строительства выделили 6 гектаров земли.Для справки: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана — один из ведущих инженерных университетов России, готовящий высококвалифицированных специалистов для промышленности и ИТ-индустрии.Университет реализует образовательные программы по ключевым направлениям научно-технологического развития, включая робототехнику, технологии ИИ, ракетно-космическую технику, разработку новых материалов и другие перспективные области.С момента основания в 1830 году, главным принципом подготовки в МГТУ остается "обучение через практику": студенты получают фундаментальные знания и одновременно приобретают реальный инженерный опыт.За почти два столетия Бауманка подготовила десятки тысяч выдающихся инженеров, ученых и конструкторов, среди которых Владимир Григорьевич Шухов, Андрей Николаевич Туполев, Сергей Павлович Королёв, Николай Антонович Доллежаль, Владимир Павлович Бармин и Павел Осипович Сухой.Научные исследования в университете ведутся на 95 кафедрах и в 23 научно-образовательных центрах мирового уровня. Многие из них созданы совместно с индустриальными партнерами, в числе которых Роскосмос, VK и РПКБ.Университет активно развивается: в центре Москвы введены в эксплуатацию новые корпуса современного кампуса, а участие в программе "Приоритет 2030" открывает дополнительные возможности для научного и технологического лидерства.Открытие филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в Ташкенте — это реализация договоренности, достигнутой в рамках встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина в мае 2024-го. На основании соответствующего приказа Минобрнауки РФ создан филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана в г. Ташкенте.

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общество, высшее образование, узбекистан, ташкент, мгту имени баумана, филиал, учебный год