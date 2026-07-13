https://uz.sputniknews.ru/20260713/jiteley-tashkenta-prizvali-pomogat-jivotnym-vo-vremya-jary-59006684.html

Жителей Ташкента призвали помогать животным во время жары

Жителей Ташкента призвали помогать животным во время жары

Sputnik Узбекистан

Соответствующее обращение в связи с ожидаемой сильной жарой опубликовал столичный хокимият

2026-07-13T13:13+0500

2026-07-13T13:13+0500

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общество

животные

жара

кошки

собаки

улица

узбекистан

ташкент

граждане

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента призвал граждан помогать животным в период жаркой погоды.В Ташкенте дневная температура воздуха сегодня и завтра будет в пределах 38-40 градусов, 15-17 июля поднимется до 40-43 градусов. “Пожалуйста, если есть возможность, оставляйте миску с водой во дворах, у подъездов, на тротуарах или в тени деревьев. При возможности можно оставить немного корма. Не прогоняйте животных из тени. Они тоже ищут спасение от жары. Иногда одна миска воды, немного еды и простое человеческое внимание могут стать для них большой помощью”, — отметили в столичной администрации.

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общество, животные, жара, кошки, собаки, улица, узбекистан, ташкент, граждане, хокимият ташкента, обращение