https://uz.sputniknews.ru/20260713/jiteley-tashkenta-prizvali-pomogat-jivotnym-vo-vremya-jary-59006684.html
Жителей Ташкента призвали помогать животным во время жары
Жителей Ташкента призвали помогать животным во время жары
Sputnik Узбекистан
Соответствующее обращение в связи с ожидаемой сильной жарой опубликовал столичный хокимият
2026-07-13T13:13+0500
2026-07-13T13:13+0500
2026-07-13T14:56+0500
общество
животные
жара
кошки
собаки
улица
узбекистан
ташкент
граждане
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента призвал граждан помогать животным в период жаркой погоды.В Ташкенте дневная температура воздуха сегодня и завтра будет в пределах 38-40 градусов, 15-17 июля поднимется до 40-43 градусов. “Пожалуйста, если есть возможность, оставляйте миску с водой во дворах, у подъездов, на тротуарах или в тени деревьев. При возможности можно оставить немного корма. Не прогоняйте животных из тени. Они тоже ищут спасение от жары. Иногда одна миска воды, немного еды и простое человеческое внимание могут стать для них большой помощью”, — отметили в столичной администрации.
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общество, животные, жара, кошки, собаки, улица, узбекистан, ташкент, граждане, хокимият ташкента, обращение
общество, животные, жара, кошки, собаки, улица, узбекистан, ташкент, граждане, хокимият ташкента, обращение
Жителей Ташкента призвали помогать животным во время жары
13:13 13.07.2026 (обновлено: 14:56 13.07.2026)
Соответствующее обращение в связи с ожидаемой сильной жарой опубликовал столичный хокимият.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik
. Хокимият Ташкента призвал
граждан помогать животным в период жаркой погоды.
“В аномальную жару пусть нашей заботы хватит и братьям меньшим… В такие дни кошки, собаки, птицы и другие представители животного мира особенно нуждаются в воде, прохладе и человеческой доброте”, — говорится в обращении.
В Ташкенте дневная температура воздуха сегодня и завтра будет в пределах 38-40 градусов, 15-17 июля поднимется до 40-43 градусов.
“Пожалуйста, если есть возможность, оставляйте миску с водой во дворах, у подъездов, на тротуарах или в тени деревьев. При возможности можно оставить немного корма. Не прогоняйте животных из тени. Они тоже ищут спасение от жары. Иногда одна миска воды, немного еды и простое человеческое внимание могут стать для них большой помощью”, — отметили в столичной администрации.