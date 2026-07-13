https://uz.sputniknews.ru/20260713/kitayskaya-kompaniya-po-vypusku-domashnego-tekstilya-mojet-perenesti-chast-proizvodstva-v-ruz-59001772.html
Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз
Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились организовать бизнес-миссии китайских предпринимателей в регионы Узбекистана
2026-07-13T10:47+0500
2026-07-13T10:47+0500
2026-07-13T11:27+0500
узбекистан
китай
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экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита сотрудников Генерального консульства Узбекистана в уезд Пуцзян города Цзиньхуа состоялась встреча с мэром уезда Лю Ци, бизнес-форум "Узбекистан – Китай" и переговоры с представителями крупных китайских компаний.Участники форума обсудили перспективные направления взаимодействия.Китайская сторона выразила готовность и далее развивать межрегиональное сотрудничество, поддерживать совместные проекты и инициативы в сферах, представляющих взаимный интерес.На переговорах с руководством компаний "Zhejiang Juyitang Garment Co., Ltd." и "Zhejiang Pujiang Bohu Chain Co., Ltd." речь шла об организации в Узбекистане производства текстильной продукции и защитных цепей для автомобильных шин.Стороны договорились организовать визит представителей компании в Узбекистан до конца текущего года.
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узбекистан, китай, бизнес-форум, экономика, сотрудничество
узбекистан, китай, бизнес-форум, экономика, сотрудничество
Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз
10:47 13.07.2026 (обновлено: 11:27 13.07.2026)
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились организовать бизнес-миссии китайских предпринимателей в регионы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз, сообщает
ИА "Дунё".
В рамках визита сотрудников Генерального консульства Узбекистана в уезд Пуцзян города Цзиньхуа состоялась встреча с мэром уезда Лю Ци, бизнес-форум "Узбекистан – Китай" и переговоры с представителями крупных китайских компаний.
Участники форума обсудили перспективные направления взаимодействия.
Китайская сторона выразила готовность и далее развивать межрегиональное сотрудничество, поддерживать совместные проекты и инициативы в сферах, представляющих взаимный интерес.
На переговорах с руководством компаний "Zhejiang Juyitang Garment Co., Ltd." и "Zhejiang Pujiang Bohu Chain Co., Ltd." речь шла об организации в Узбекистане производства текстильной продукции и защитных цепей для автомобильных шин.
“На встрече с председателем компании "Pujiang Jida Home Textile Co., Ltd." Ни Булуном китайская сторона сообщила, что рассматривает возможность переноса части производства в Узбекистан в связи с трудностями в работе предприятий компании в других странах”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились организовать визит представителей компании в Узбекистан до конца текущего года.