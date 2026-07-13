https://uz.sputniknews.ru/20260713/kitayskaya-kompaniya-po-vypusku-domashnego-tekstilya-mojet-perenesti-chast-proizvodstva-v-ruz-59001772.html

Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз

Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и договорились организовать бизнес-миссии китайских предпринимателей в регионы Узбекистана

2026-07-13T10:47+0500

2026-07-13T10:47+0500

2026-07-13T11:27+0500

узбекистан

китай

бизнес-форум

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Китайская компания по выпуску домашнего текстиля может перенести часть производства в РУз, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита сотрудников Генерального консульства Узбекистана в уезд Пуцзян города Цзиньхуа состоялась встреча с мэром уезда Лю Ци, бизнес-форум "Узбекистан – Китай" и переговоры с представителями крупных китайских компаний.Участники форума обсудили перспективные направления взаимодействия.Китайская сторона выразила готовность и далее развивать межрегиональное сотрудничество, поддерживать совместные проекты и инициативы в сферах, представляющих взаимный интерес.На переговорах с руководством компаний "Zhejiang Juyitang Garment Co., Ltd." и "Zhejiang Pujiang Bohu Chain Co., Ltd." речь шла об организации в Узбекистане производства текстильной продукции и защитных цепей для автомобильных шин.Стороны договорились организовать визит представителей компании в Узбекистан до конца текущего года.

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узбекистан, китай, бизнес-форум, экономика, сотрудничество