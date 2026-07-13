https://uz.sputniknews.ru/20260713/mid-ruz-usilivaet-mery-po-uproscheniyu-vizovyx-protsedur-dlya-uzbekistantsev-59012168.html

МИД РУз усиливает меры по упрощению визовых процедур для узбекистанцев

МИД РУз усиливает меры по упрощению визовых процедур для узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030", в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза"

2026-07-13T17:36+0500

2026-07-13T17:36+0500

2026-07-13T17:42+0500

мид узбекистана

общество

узбекистанцы

виза

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. МИД РУз активизирует переговоры с зарубежными странами по упрощению визовых процедур для узбекистанцев, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030" в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза".Основное внимание уделят установлению безвизового режима для граждан РУз и расширению применения электронных виз.Данная инициатива призвана расширить возможности граждан Узбекистана для международных поездок, создать более благоприятные условия для выезда за рубеж и способствовать последовательной реализации открытой и активной внешней политики республики, пояснили в МИД.

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