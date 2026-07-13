https://uz.sputniknews.ru/20260713/mid-ruz-usilivaet-mery-po-uproscheniyu-vizovyx-protsedur-dlya-uzbekistantsev-59012168.html
МИД РУз усиливает меры по упрощению визовых процедур для узбекистанцев
МИД РУз усиливает меры по упрощению визовых процедур для узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030", в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза"
2026-07-13T17:36+0500
2026-07-13T17:36+0500
2026-07-13T17:42+0500
мид узбекистана
общество
узбекистанцы
виза
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. МИД РУз активизирует переговоры с зарубежными странами по упрощению визовых процедур для узбекистанцев, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030" в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза".Основное внимание уделят установлению безвизового режима для граждан РУз и расширению применения электронных виз.Данная инициатива призвана расширить возможности граждан Узбекистана для международных поездок, создать более благоприятные условия для выезда за рубеж и способствовать последовательной реализации открытой и активной внешней политики республики, пояснили в МИД.
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мид узбекистана, общество, узбекистанцы, виза
мид узбекистана, общество, узбекистанцы, виза
МИД РУз усиливает меры по упрощению визовых процедур для узбекистанцев
17:36 13.07.2026 (обновлено: 17:42 13.07.2026)
В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030" в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза".
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
МИД РУз активизирует переговоры с зарубежными странами по упрощению визовых процедур для узбекистанцев, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
В целях реализации задач Стратегии "Узбекистан–2030" в системе внешнеполитического ведомства республики стартовал месячник "Актуальная виза".
“В его рамках дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом активизируют переговоры с зарубежными партнерами по расширению возможностей безвизовых поездок для граждан нашей страны, упрощению визовых процедур, а также внедрению современных и удобных визовых механизмов”, — говорится в сообщении.
Основное внимание уделят установлению безвизового режима для граждан РУз и расширению применения электронных виз.
Данная инициатива призвана расширить возможности граждан Узбекистана для международных поездок, создать более благоприятные условия для выезда за рубеж и способствовать последовательной реализации открытой и активной внешней политики республики, пояснили в МИД.