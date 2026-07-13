https://uz.sputniknews.ru/20260713/nalogovikov-v-sng-budut-obuchat-klientotsentrichnosti-po-dvuxurovnevoy-programme-59009130.html

Налоговиков в СНГ будут обучать клиентоцентричности по двухуровневой программе

Налоговиков в СНГ будут обучать клиентоцентричности по двухуровневой программе

Sputnik Узбекистан

Важной частью программы станут образовательные видеолекции, записанные экспертами из стран Содружества

2026-07-13T15:35+0500

2026-07-13T15:35+0500

2026-07-13T16:38+0500

снг

обучение

программа

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Сотрудников налоговых служб в СНГ будут обучать клиентоцентричности по двухуровневой программе, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Заседание Рабочей группы по внедрению принципов клиентоцентричности в работе налоговых служб государств -участников СНГ Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ состоялось в Уфе и продолжалось почти неделю.Мероприятие под председательством Российской Федерации объединило представителей налоговых служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.Речь шла о внедрении клиентоцентричного подхода в работу налоговых служб, в том числе развитии сервисной модели обслуживания, этапах практической реализации стратегических документов, анализе пользовательского опыта налогоплательщиков, а также перспективах интеграции инструментов ИИ в текущие рабочие задачи сотрудников налоговых служб.По итогам заседания Рабочая группа утвердила содержание и структуру программы обучения клиентоцентричности сотрудников налоговых служб государств-участников СНГ.Программа будет состоять из двух уровней:Важной ее частью станут образовательные видеолекции, записанные экспертами из стран Содружества.Согласованный документ планируют представить на рассмотрение руководителей налоговых служб государств-участников СНГ в ходе XXXIII заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ 21–23 октября 2026-го в столице Таджикистана Душанбе.Для справки: клиентоцентричность — это стратегия ведения бизнеса, при которой интересы клиентов ставятся в центр всех бизнес-процессов. Главная цель — создать для покупателей и пользователей максимально удобный и приятный опыт на каждом этапе взаимодействия с продуктом или услугой. Такой подход предполагает глубокое понимание потребностей, желаний и ожиданий целевой аудитории, а также стремление постоянно улучшать качество товаров, услуг и сервиса.

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снг, обучение, программа