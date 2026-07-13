https://uz.sputniknews.ru/20260713/sofiya-ty-idesh-s-nami-kak-russkie-voiny-spasayut-detey-59000432.html

"София, ты идешь с нами!" Как русские воины спасают детей

"София, ты идешь с нами!" Как русские воины спасают детей

Sputnik Узбекистан

Когда брали Константиновку, нашпигованную опорниками врага "фортецию", укрепленную на уровне Мариуполя, нашим военным приходилось работать хирургически... 13.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-13T17:01+0500

2026-07-13T17:01+0500

2026-07-13T17:01+0500

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Когда брали Константиновку, нашпигованную опорниками врага "фортецию", укрепленную на уровне Мариуполя, нашим военным приходилось работать хирургически. Ювелирно. Отмеряя каждый наступ по-аптекарски, пишет колумнист РИА Новости.Потому что в Константиновке были люди. Обычные русские люди, которые ждали наших воинов. И эти простые русские люди не должны были стать жертвами так называемого дружественного огня. Прежде всего потому, что русские ратники приходят как освободители. А значит, как спасители. А не как наводящие страх мучители и убийцы.Наше Минобороны опубликовало на этой неделе несколько видео — чтобы мы в тылу понимали хоть чуточку, что делают наши парни на ЛБС. И какие задачи — помимо исполнения боевых приказов — они там решают.Десятилетнюю Софию они встретили, когда зачищали квартал частных домов. Девочка была одна. Из короткого диалога стало понятно, что всех ее родных убили. Дроны ВСУ сбрасывали снаряды на маму Софийки. На бабушку. На дедушку. Софийка пряталась в развалинах родного дома несколько недель. Невозможно даже представить, что она вынесла."Теперь ты, София, идешь с нами", — сказали ей русские солдаты. Они ее довезли до безопасного места, накормили. Напоили. Отвели помыться. И отправили дальше, в тыл. На втором видео — Софийка в детском учреждении. Больше не в футболке и штанах не по росту. На ней платьице с рукавами-"крылышками", в какие любят наряжаться все девочки. Грива темных волос. На лице — счастливая улыбка. Такая бывает, когда найдешь своих. И близких.Когда тебя спасут настоящие мужики.Да — Софийка говорит на чистейшем русском. Так звучит язык, не когда он выучен, а когда он родной. Когда он мамин, папин. Бабушкин и дедушкин.За собиранием, методичным, спокойным собиранием русских земель, за военными сводками, которые фиксируют наши несомненные и безусловные успехи, мы поневоле из-за плотности информационного поля иногда упускаем из вида главное. Самое главное.Возвращение Крыма, Русская весна, наши новые регионы, миллионы русских людей, ставших нашими согражданами, — это не "экспансия", не "русская имперскость" и "русская агрессия". Это спасение.Это добывание настоящих гарантий настоящей безопасности для людей, вся "вина" которых, по мнению киевских изуверов и их европейских покровителей, в том, что они хотели говорить на родном языке. И жить по тем правилам и принципам, по которым считали жить правильным для себя и своих детей.Слово "дети" — ключевое.С самого начала Русской весны киевские угрожали детям. "Их дети будут сидеть по подвалам", — публично заявлял Порошенко*. Он отдавал приказы не щадить детей тех, кто осмелился поставить под сомнение лозунг "Украина превыше всего", сформулировав свою политическую волю иначе. И вэсэушники детей (тогда — и это важно заметить — пусть и технически, но все же граждан Незалежной) не щадили. Сотни погибших детей и подростков в Донбассе и во всей Новороссии. Ну и входящая в Славянск в 2014 году группировка ВСУ первыми убила, раздавив гусеницами БТР, двоих маленьких детей и их маму.ВСУ без стеснения использовали в качестве живого щита младенцев, их мамочек и, естественно, беременных женщин, лежавших на сохранении в мариупольском роддоме. Откуда информация? А от героини снимка, который был напечатан во всех западных СМИ. Юная будущая мать в забавном плюшевом комбезе. А на лице — мука и ужас. Марианна Вышемирская, коренная дончанка, родила тогда дочку. В спасении Марианны и ее дочери тоже приняли участие русские воины. Они освободили Мариуполь.А когда Вышемирская рожала, то Украина, киевские вэсэушники сделали все возможное, чтобы Марианна и ее ребенок погибли бы. Просто потому, что родильный дом был избран местом дислокации военных.Украина, как постоянно говорят ее еэсовские покровители и подотчетная им медийка, ведет бой за "общечеловеческие права человека" и разные "ценности". Но — довольно своеобразным образом.Что в период кризиса в Донбассе, когда на школы и детсады в Донецке сбрасывались снаряды. Или когда ракетами убивали детей и их матерей. Или когда рядом с родильным отделением в палатах размещались вэсэушники.Ну и вот когда уже сейчас по родным Софии били дронами. Чтобы убить. Ну и трагедия в Старобельске тоже должна быть упомянута здесь.Украина, получается, убивает детей? Чтобы защитить эти самые "прогрессивные европейские ценности", так?Видимо, да.Ну так у нас с убийцами детей известно какой разговор.Мы таких громим без пощады. До конца. До самого их финала, до выполнения нашей главной задачи спецоперации — защите людей от геноцида. Детей — тем более.Русский воин-освободитель, дошедший до Берлина, недаром там и остался. Он до сих пор крепко обнимает спасенную им немецкую девочку. Будущее русских детей — и сейчас тоже — в надежных руках.

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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колумнисты, украина, всу, россия