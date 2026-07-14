Чему учителя и студенты из Узбекистана обучаются в ходе Педагогической смены в России
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Знания и навыки, полученные участниками, станут основой для укрепления образовательного сотрудничества между двумя странами.
В международной школе "Интердом" имени Е. Д. Стасовой в Иваново проходит Педагогическая смена – 2026, объединившая учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана.
И. о. директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России Дмитрий Мерешкин рассказал, что всего на участие в проекте было подано порядка 400 заявок, из которых выбрали 30 студентов и 30 педагогов.
Отбор на Педагогическую смену проходил в два этапа: первый — онлайн-тестирование и второй — собеседование для студентов и видеовизитка для учителей.
"Я решила испытать свои силы, но даже не могла представить, что стану участником этого проекта. Конечно, очень рада. Участие в Педагогической смене для меня — это саморазвитие, новый опыт и знакомство с интересными людьми", — поделилась преподаватель Президентской школы из города Термез Муниса Аминова.
Другая участница Педагогической смены, преподаватель общеобразовательной школы № 44 Риштанского района Ферганской области Дилфуза Ураимова рассказала, что ее жизнь с детства связана с русским языком.
"Мне было очень интересно окунуться в атмосферу русской жизни, русского языка и увидеть воочию родину языка, который я преподаю. Приехала сюда за новыми знаниями, за новыми идеями. Хочу познакомиться с талантливыми педагогами, обменяться с ними опытом. Я уверена, что вернусь с огромным багажом знаний, опыта, технологий, которые буду применять в работе", — отметила она.
Каждый день Педагогической смены — это, действительно, новые знания и открытия: лекции ведущих экспертов в области педагогики и цифровых инструментов, культурно-просветительские мероприятия, тренинги, экскурсии — в Москву и по городам Золотого кольца России.
В международной школе "Интердом" с 1 июля также находятся на учебе около 100 школьников из Узбекистана. С ними также работают студенты-участники Педагогической смены, применяя на практике полученные знания.
"Такой формат позволяет не просто осваивать язык, а по-настоящему погрузиться в русскую культуру", — подчеркивает директор Международной школы "Интердом" им. Е. Д. Стасовой Ольга Зюкина.
Одним из ключевых направлений смены стала разработка собственных образовательных и социальных проектов. Участники работают над инициативами, которые смогут реализовать после возвращения в Узбекистан.
"Я не ожидала того, что нас ждет работа над такими обширными проектами, нам дали серьезные, глобальные темы, которые можно развить и у себя на родине, и здесь. Моя тема, например, — "Голоса эпохи: создание школьного медиацентра", через эту тему я могу развить многое в своей стране. Например, установить радиокомнату в школе. Или могу развить ораторские способности у детей, умение выступать. Они могут научиться брать интервью по разным темам, по разным событиям, по разным дням, и это очень классно, и этого нет пока что в нашей стране. Так что это очень круто и реализуемо", — поделилась студентка Ферганского государственного университета Фируза Одилова.
Педагогическая смена продлится до 20 июля. О том, как она проходит, — в видео Sputnik Узбекистан.