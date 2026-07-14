https://uz.sputniknews.ru/20260714/chemu-uchitelya-i-studenty-iz-uzbekistana-obuchayutsya-v-xode-pedagogicheskoy-smeny-v-rossii-59029641.html

Чему учителя и студенты из Узбекистана обучаются в ходе Педагогической смены в России

Чему учителя и студенты из Узбекистана обучаются в ходе Педагогической смены в России

Sputnik Узбекистан

Знания и навыки, полученные участниками, станут основой для укрепления образовательного сотрудничества между двумя странами

2026-07-14T18:30+0500

2026-07-14T18:30+0500

2026-07-14T18:30+0500

видео

эксклюзив

образование

узбекистан

россия

сотрудничество

преподаватель

русский язык

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В международной школе "Интердом" имени Е. Д. Стасовой в Иваново проходит Педагогическая смена – 2026, объединившая учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана.И. о. директора Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России Дмитрий Мерешкин рассказал, что всего на участие в проекте было подано порядка 400 заявок, из которых выбрали 30 студентов и 30 педагогов.Отбор на Педагогическую смену проходил в два этапа: первый — онлайн-тестирование и второй — собеседование для студентов и видеовизитка для учителей. Другая участница Педагогической смены, преподаватель общеобразовательной школы № 44 Риштанского района Ферганской области Дилфуза Ураимова рассказала, что ее жизнь с детства связана с русским языком.Каждый день Педагогической смены — это, действительно, новые знания и открытия: лекции ведущих экспертов в области педагогики и цифровых инструментов, культурно-просветительские мероприятия, тренинги, экскурсии — в Москву и по городам Золотого кольца России.В международной школе "Интердом" с 1 июля также находятся на учебе около 100 школьников из Узбекистана. С ними также работают студенты-участники Педагогической смены, применяя на практике полученные знания.Одним из ключевых направлений смены стала разработка собственных образовательных и социальных проектов. Участники работают над инициативами, которые смогут реализовать после возвращения в Узбекистан.Педагогическая смена продлится до 20 июля. О том, как она проходит, — в видео Sputnik Узбекистан.

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